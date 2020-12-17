Сукупні статки понад 2200 мільярдерів світу з початку 2020 року зросла на 1,9 трильйона доларів, не зважаючи на пандемію COVID-19 та політичні події.

Станом на 11 грудня 2020 року капітал найбагатших людей світу оцінюється 11,4 трильйона доларів, а це на 20% більше, ніж їх сукупний статок на кінець 2019 року, повідомляє Forbes.

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Хто розбагатів у 2020 році

Китай

Найбільше у 2020 році зростав сукупний статок китайських мільярдерів – він збільшився за рік на 60% (750 мільярдів доларів). Так, Китай першим зіткнувся з коронавірусом, але зумів швидко оговтатися від обмежувальних заходів.

Індекс CSI 300, що відслідковує акції компаній на Шанхайській і Шеньчженьській біржах, виріс цього року на 19%. В цілому статки 400 китайських мільярдерів тепер оцінюється в 2 трильйона доларів. Це без урахування 67 мільярдерів з Гонконгу, сукупний обсяг статків яких становить 380 мільярдів.

Найбільше розбагатів власник виробника бутильованої води Nongfu Spring Чжун Шаньшань – його статок з 2 мільярдів доларів у квітні 2020 року зріс до 62,5 мільярдів станом на зараз.

США

Водночас статки 600 американських мільярдерів зросли на 560 мільярдів і сукупно досягли 4 трильйони гривень. Це стало можливим завдяки зростанню фондового ринку — індекс S & P 500 додав цього року 13%, а індекс Nasdaq — 38%.

Проте рекорд серед американців встановив, звичайно, Ілон Маск, статок якого збільшився на 110 мільярдів доларів завдяки зростанню акцій Tesla на 630%. Тепер зі статком 137 мільярдів Маск є третьою найбагатшою людиною світу.

Франція

Також за приростом капіталу в грошовому вираженні французькі мільярдери: їх статки зросли на 95 мільярдів доларів (23%) — до 500 мільярдів. Більше половини приросту забезпечили власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно (він став багатшим на 35 мільярдів) і співвласниця L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Мейерс (її статус – 73,2 мільярди).



Рейтинг найбагатших мільярдерів світу за країнами / Інфографіка Forbes

Кому з мільярдерів не пощастило?

Не у всіх країнах мільярдери стали багатшими. До прикладу, бразильський фондовий індекс Bovespa впав у порівнянні з минулим роком майже на 3%, тому там 50 мільярдерів країни стали в цілому біднішими на 13 мільярдів доларів.

Скоротився також сукупний статок 30 мільярдерів Таїланду на 6 мільярдів.