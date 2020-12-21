В понедельник, 21 декабря 2020 года, цены на нефть упали примерно на 3%. Причина такого резкого снижения стоимости сырья – сообщение о распространении нового штамма коронавируса в Великобритании. В стране снова могут усилить карантин, а ряд европейских государств уже запрещает полеты из Британии.

Согласно данным Investing.com, нефть марки Brent подешевела на 3%, или на 1,54 доллара, до 50,72 доллара за баррель. Во время предыдущей сессии торгов цена сырья выросла на 1,5%, достигнув максимального значения с марта 2020 года.

Актуально Walmart, Disney, Hilton и другие акции: что советуют покупать эксперты на 2021 год

Американская нефть WTI упала в цене на 2,9% (1,42 доллара), до 47,68 доллара за баррель после роста на 1,5% в пятницу, 18 декабря.

Новые вызовы для рынка нефти

Снижение стоимости нефти в понедельник, 21 декабря, произошло после того, как на прошлой неделе, цены на сырье продемонстрировали рост на протяжении семи недель. Внимание инвесторов сосредоточилась на прогрессе в создании и распространении вакцины от коронавируса.

Более жесткий карантин в Великобритании для борьбы с новым штаммом коронавируса и ограничение поездок в другие европейские страны заставил инвестиционные фонды сократить свои длинные позиции,

– прокомментировал ситуацию на рынке нефти Чиоки Чен, главный аналитик в Sunward Trading.

Эксперт также добавил, что настроения на рынке также ухудшились из-за затягивания переговоров по Brexit.

На этой неделе Brent может упасть до уровня ниже, чем 50 долларов за баррель, а нефть WTI – ниже 45 долларов за баррель, так как инвесторы хотят скорректировать позиции перед Рождеством,

– отметил Чен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возглавит встречу в понедельник, 21 декабря, чтобы обсудить вопросы реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с коронавирусом и его последствиями – ограничением международных поездок и нарушением цепей поставок. Кроме того, Джонсон все еще не может прийти к окончательному решению по Brexit.

Интересно Кто купил ОВГЗ и сколько денег привлекли в бюджет на рекордном аукционе: детали

Новый штамм коронавируса распространяется на 70% больше, чем текущая его версия. В результате несколько стран Европы уже закрыли границы для путешественников из Великобритании.

Рынок нефти в течение последнего месяца демонстрировал бычий тренд на фоне оптимизма, что массовая вакцинация возобновит рост мировой экономики. Однако радость инвесторов затмил новый штамм COVID-19,

– сказал Кадзухико Сайто, главный аналитик товарного брокера Fujitomi Co.

Еще одним фактором, который давит на рынок нефти, является рост количества буровых установок для добычи нефти в США. В частности, в течение недели, закончившейся 18 декабря, это число увеличилось на 8 единиц до 346 единиц – самого большого уровня с мая. Производители нефти начали наращивать добычу с тех пор, как цены на сырье превысили 45 долларов за баррель в конце ноября.