У вівторок, 24 листопада 2020 року, ціна на нафту Brent досягла найвищого рівня з березня. Таке зростання вартості сировини спричинене прогресом біотеху у створенні вакцини від коронавірусу, що, своєю чергою, підвищує шанси на швидке відновлення росту попиту на нафту.

Також позитивно вплинув на світові фінансові ринки й той факт, що адміністрація президента Дональда Трампа погодилася почати процес передачі влади Джо Байдену, пише Investing.com.

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Ціни на нафту 24 листопада 2020 року

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,9% у порівнянні з попередньою сесією, досягнувши 46,49 долара за барель .

. Нафта марки WTI зросла в ціні на 1,1% – до 43,51 долара за барель.

Ринок нафти 2020: останні зміни

Таким чином, сировина марки Brent досягла найвищого значення з початку березня – ще до того моменту, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією, що в результаті призвело до рекордного падіння цін на нафту. Обидва контракти зросли приблизно на 2% у понеділок, 23 листопада. Загалом, на минулому тижні нафта подорожчала на 5%.

Прогрес у створенні й поширенні вакцини від коронавірусу знижує ризики, які виникають на шляху до стабілізації ситуації на нафтовому ринку. Якщо дані, які вимірюють рівень мобільності, є показником настроїв щодо цін на нафту, то в недалекому майбутньому вакцина поверне людей на літаки й круїзні лайнери,

– сказал Стівен Інес, головний стратег із глобальних ринків фінансової компанії Axi.

Запаси сирої нафти у США знизилися на минулому тижні. Запаси дистилятів опускаються вже десятий тиждень поспіль, як демонструють звіти Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації США.



Динаміка цін на нафту з грудня 2019 року і до сьогодні

Вакцина від коронавірусу: що про неї відомо

У понеділок компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина від COVID-19 продемонструвала ефективність 70% під час основних клінічних випробувань. Водночас, у компанії стверджують, що їхній препарат може бути ефективним на 90%. Отож, світ отримав ще одну потенційно рятівну вакцину від коронавірусу, яка може бути дешевшою і ще простішою в транспортуванні.

Нагадаємо, попередніми компаніями, які досягли успіху в створенні вакцини від COVID-19 є компанії Pfizer та BioNTech, а також Moderna.

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Зміна влади у США

Дещо знизив невизначеність на фінансових ринках і той факт, що чинний президент Дональд Трамп у понеділок, 23 листопада, дозволив розпочати процес передачі влади новообраному американському президенту Джо Байдену. Зокрема, останній отримає доступ до федеральних коштів та ще до деяких ресурсів.