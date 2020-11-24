Во вторник, 24 ноября 2020 года, цена на нефть Brent достигла самого высокого уровня с марта. Такой рост стоимости сырья вызван прогрессом биотеха в создании вакцины против коронавируса, что, в свою очередь, повышает шансы на быстрое восстановление роста спроса на нефть.

Также положительно повлиял на мировые финансовые рынки и тот факт, что администрация президента Дональда Трампа согласилась начать процесс передачи власти Джо Байдену, пишет Investing.com.

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Цены на нефть 24 ноября 2020 года

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,9% по сравнению с предыдущей сессией, достигнув 46,49 доллара за баррель .

. Нефть марки WTI выросла в цене на 1,1% – до 43,51 доллара за баррель.

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Таким образом, сырье марки Brent достигло самого высокого значения своей стоимости с начала марта - еще до того момента, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией, что в результате привело к рекордному падению цен на нефть. Оба контракта выросли примерно на 2% в понедельник, 23 ноября. В целом, на прошлой неделе нефть подорожала на 5%.

Прогресс в создании и распространении вакцины против коронавируса снижает риски, которые возникают на пути к стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Если данные, которые измеряют уровень мобильности, являются показателем настроений относительно цен на нефть, то в недалеком будущем вакцина вернет людей на самолеты и круизные лайнеры,

– сказал Стивен Инес, главный стратег по глобальным рынкам финансовой компании Axi.

Запасы сырой нефти в США снизились на прошлой неделе. Запасы дистиллятов опускаются уже десятую неделю подряд, как показывают отчеты Американского института нефти и Управления энергетической информации США.



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Вакцина против коронавируса: что о ней известно

В понедельник компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина против COVID-19 продемонстрировала эффективность в 70% в ходе основных клинических испытаний. В то же время, в компании утверждают, что их препарат может быть эффективным на 90%. Итак, мир получил еще одну потенциально спасительную вакцину против коронавируса, которая может быть дешевле и еще проще в транспортировке.

Напомним, предыдущими компаниями, которые достигли успеха в создании вакцины от COVID-19 являются компании Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

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Смена власти в США

Несколько снизил неопределенность на финансовых рынках и тот факт, что действующий президент Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, позволил начать процесс передачи власти новоизбранному американскому президенту Джо Байдену. В частности, последний получит доступ к федеральным средств и еще некоторым ресурсам.