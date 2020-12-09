Мінфін збільшив ставку дохідності за ОВДП: надходження до держбюджету зросли вшестеро
Державний бюджет отримав ще 15,96 мільярда гривень в результаті розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 8 грудня. Про підсумки аукціону – розповідаємо далі.
На аукціоні 8 грудня Мінфін збільшив ставку для державних цінних паперів. Це допомогло регулятору залучити 15,96 мільярда гривень. Під час минулого аукціону 1 грудня, Мінфін залучив у шість разів менше коштів – 2,66 мільярда гривень.
Цікаве дослідження Приватні інвестори в Україні помолодшали
Результати аукціону Мінфіну
За допомогою ОВДП регулятор залучив:
- 3,34 мільярда гривень за ОВДП під 10% із терміном погашення 3 березня 2021 року;
- 1,02 мільярда гривень за ОВДП під 10,49% зі строком погашення 16 червня 2021 року;
- 1,86 мільярда гривень за держоблігаціями під 11,22% з терміном погашення 27 жовтня 2021 року;
- 824 мільйонів гривень за ОВДП під 11,67% із терміном погашення 15 лютого 2023 року;
- 313 мільйонів гривень за ОВДП під 11,89% із терміном погашення 22 травня 2024 року;
- 2,84 мільярда гривень за ОВДП під 12,04% зі строком погашення 26 лютого 2025 року.
Результати аукціону 8 грудня / Дані Мінфіну
ОВДП в Україні: що потрібно знати про ці активи
- В Україні інвестиції в ОВДП з боку населення становлять 0,2% ВВП. Для порівняння: у Польщі – це 1% ВВП, в Угорщині – 14%, у Португалії – 15% ВВП.
- Статистика НБУ свідчить, що вперше вклали гроші в ОВДП територіальні громади. Сума їхніх інвестицій становить 122,96 мільйона гривень.
- 15 вересня Мінфін залучив до держбюджету 6 мільярдів гривень від продажу ОВДП.
Що таке ОВДП?Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.
Поділитися новиною
Вибір редакції