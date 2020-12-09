Державний бюджет отримав ще 15,96 мільярда гривень в результаті розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 8 грудня. Про підсумки аукціону – розповідаємо далі.

На аукціоні 8 грудня Мінфін збільшив ставку для державних цінних паперів. Це допомогло регулятору залучити 15,96 мільярда гривень. Під час минулого аукціону 1 грудня, Мінфін залучив у шість разів менше коштів – 2,66 мільярда гривень.

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Результати аукціону Мінфіну

За допомогою ОВДП регулятор залучив:

3,34 мільярда гривень за ОВДП під 10% із терміном погашення 3 березня 2021 року;

із терміном погашення 3 березня 2021 року; 1,02 мільярда гривень за ОВДП під 10,49% зі строком погашення 16 червня 2021 року;

зі строком погашення 16 червня 2021 року; 1,86 мільярда гривень за держоблігаціями під 11,22% з терміном погашення 27 жовтня 2021 року;

з терміном погашення 27 жовтня 2021 року; 824 мільйонів гривень за ОВДП під 11,67% із терміном погашення 15 лютого 2023 року;

із терміном погашення 15 лютого 2023 року; 313 мільйонів гривень за ОВДП під 11,89% із терміном погашення 22 травня 2024 року;

із терміном погашення 22 травня 2024 року; 2,84 мільярда гривень за ОВДП під 12,04% зі строком погашення 26 лютого 2025 року.

Щодо доларових ОВДП, то такі цінні папери були продані на суму у 204 мільйонів доларів під 3,79%.



Результати аукціону 8 грудня / Дані Мінфіну

ОВДП в Україні: що потрібно знати про ці активи

В Україні інвестиції в ОВДП з боку населення становлять 0,2% ВВП . Для порівняння: у Польщі – це 1% ВВП, в Угорщині – 14%, у Португалії – 15% ВВП.

. Для порівняння: у Польщі – це 1% ВВП, в Угорщині – 14%, у Португалії – 15% ВВП. Статистика НБУ свідчить, що вперше вклали гроші в ОВДП територіальні громади. Сума їхніх інвестицій становить 122,96 мільйона гривень.

15 вересня Мінфін залучив до держбюджету 6 мільярдів гривень від продажу ОВДП.