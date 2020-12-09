Государственный бюджет получил еще 15,96 миллиарда гривен в результате размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 8 декабря. Об итогах аукциона – рассказываем далее.

На аукционе 8 декабря Минфин увеличил ставку для государственных ценных бумаг. Это помогло регулятору привлечь 15,96 миллиарда гривен. Во время прошедшего аукциона 1 декабря, Минфин привлек в шесть раз меньше денег – 2,66 миллиарда гривен.

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Результаты аукциона Минфина

С помощью ОВГЗ регулятор привлек:

3,34 миллиарда гривен по ОВГЗ под 10% со сроком погашения 3 марта 2021 года;

со сроком погашения 3 марта 2021 года; 1,02 миллиарда гривен по ОВГЗ под 10,49% со сроком погашения 16 июня 2021 года;

со сроком погашения 16 июня 2021 года; 1,86 миллиарда гривен по гособлигациям под 11,22% со сроком погашения 27 октября 2021 года;

со сроком погашения 27 октября 2021 года; 824 миллионов гривен по ОВГЗ под 11,67% со сроком погашения 15 февраля 2023 года;

со сроком погашения 15 февраля 2023 года; 313 миллионов гривен по ОВГЗ под 11,89% со сроком погашения 22 мая 2024;

со сроком погашения 22 мая 2024; 2,84 миллиарда гривен по ОВГЗ под 12,04% со сроком погашения 26 февраля 2025.

Касательно долларовых ОВГЗ, то такие ценные бумаги были проданы на сумму в 204 миллионов долларов под 3,79%.



Результаты аукциона 8 Декабря / Данные Минфина

ОВГЗ в Украине: что нужно знать об этих активах

В Украине инвестиции в ОВГЗ со стороны населения составляют 0,2% ВВП. Для сравнения: в Польше – это 1% ВВП, в Венгрии – 14%, в Португалии – 15% ВВП.

Статистика НБУ свидетельствует, что впервые вложили деньги в ОВГЗ территориальные общины. Сумма их инвестиций составляет 122,96 миллиона гривен.

15 сентября Минфин привлек в госбюджет 6 миллиардов гривен от продажи ОВГЗ.