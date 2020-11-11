Міністерство фінансів України в ході аукціону 10 листопада залучило до державного бюджету 7,87 мільярда гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Цінні папери регулятор пропонував у гривні та в доларах.

Усі деталі аукціону регулятор опублікував на своєму офіційному сайті.

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Що пропонували інвесторам

Регулятор запропонував інвесторам три випуски ОВДП у гривні із терміном обігу в пів року, а також на 1 рік і на 2 роки. Окрім того, Мінфін розмістив доларові держоблігації із терміном погашення 3 лютого 2022 року.

Яка дохідність держоблігацій Мінфіну

Дохідність цінних паперів у гривні на 6 місяців становила 9%. Тут Мінфін задовольнив усі три заявки й отримав 5,281 мільярда доларів .

. На ОВДП у гривні було подано 15 заявок під ставки від 10,3% до 11,25%. Регулятор задовольнив 10 заявок із середньозваженою дохідністю у 10,42%. Це дало змогу Мінфіну залучити до держбюджету ще 281,2 мільйона доларів .

. На гривневі ОВДП на 2 роки було подано 5 заявок. Дохідність цих активів становила 11,5%. Однак Мінфін відхилив усі заявки.

було подано 5 заявок. Дохідність цих активів становила 11,5%. Однак Дохідність за доларовими ОВДП становила 3,62%. Від продажу цих паперів регулятор отримав 82,36 мільйона доларів.

Загальна сума, яку вдалося залучити до держбюджету завдяки продажу ОВДП, досягла 7 мільярдів 887 мільйонів 765 тисяч 363, 69 гривні.

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Ринок ОВДП України: актуальні числа і факти

3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 мільярда гривень від розміщення гривневих ОВДП.

За результатами розміщення ОВДП 27 жовтня 2020 року вдалося отримати 395,6 мільйона доларів. Однак ця сума менша, ніж було отримано на попередньому аукціоні – 7,154 мільярда гривень.

Національний банк України обговорює з Мінфіном свою участь на вторинному ринку ОВДП. Одна з цілей такої співпраці – підтримка ліквідності.