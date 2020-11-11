Мінфін провів ще один ОВДП-аукціон: скільки грошей вдалося залучити до держбюджету цього разу
Міністерство фінансів України в ході аукціону 10 листопада залучило до державного бюджету 7,87 мільярда гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Цінні папери регулятор пропонував у гривні та в доларах.
Усі деталі аукціону регулятор опублікував на своєму офіційному сайті.
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Що пропонували інвесторам
Регулятор запропонував інвесторам три випуски ОВДП у гривні із терміном обігу в пів року, а також на 1 рік і на 2 роки. Окрім того, Мінфін розмістив доларові держоблігації із терміном погашення 3 лютого 2022 року.
Яка дохідність держоблігацій Мінфіну
- Дохідність цінних паперів у гривні на 6 місяців становила 9%. Тут Мінфін задовольнив усі три заявки й отримав 5,281 мільярда доларів.
- На ОВДП у гривні було подано 15 заявок під ставки від 10,3% до 11,25%. Регулятор задовольнив 10 заявок із середньозваженою дохідністю у 10,42%. Це дало змогу Мінфіну залучити до держбюджету ще 281,2 мільйона доларів.
- На гривневі ОВДП на 2 роки було подано 5 заявок. Дохідність цих активів становила 11,5%. Однак Мінфін відхилив усі заявки.
- Дохідність за доларовими ОВДП становила 3,62%. Від продажу цих паперів регулятор отримав 82,36 мільйона доларів.
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Ринок ОВДП України: актуальні числа і факти
- 3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 мільярда гривень від розміщення гривневих ОВДП.
- За результатами розміщення ОВДП 27 жовтня 2020 року вдалося отримати 395,6 мільйона доларів. Однак ця сума менша, ніж було отримано на попередньому аукціоні – 7,154 мільярда гривень.
- Національний банк України обговорює з Мінфіном свою участь на вторинному ринку ОВДП. Одна з цілей такої співпраці – підтримка ліквідності.
Що таке ОВДП?Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.
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