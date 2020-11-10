Прибутки Freedom Holding зросли ще більше: усе про фінансові показники інвестгіганта
Американське підприємство Freedom Holding Corp. прозвітувало про свою діяльність за другий квартал 2021 фіскального року, що завершився 30 вересня 2020 року. Що відомо про прибутки провідного інвестиційного холдингу – читайте на Інвестиції24.
Про основні фінансові дані Freedom Holding Corp. повідомляється на офіційному сайті українського підрозділу холдингу "Фрідом Фінанс Україна".
Річниця діяльності на фондовій біржі: Фінансовий успіх і світове визнання: яким був перший рік Freedom Holding на фондовому ринку США
Як змінилися фінансові показники Freedom Holding
- Виручка – 69,7 мільйона доларів. Цей показник збільшився на 111%, або 36,7 мільйона доларів, якщо порівняти з аналогічним періодом 2020 фіскального року.
- Чистий прибуток збільшився на 15 мільйонів доларів, до 23,6 мільйона доларів.
- Прибуток на акцію холдингу, розрахований із середньозваженої кількості акцій у 58 мільйонів штук, досягнув 0,40 долара, що на 0,25 долара більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Станом на 30 вересня 2020 року відкрито 195 000 клієнтських рахунків (+43 000 за звітний квартал).
У звітному періоді Холдинг показує стабільно хороші результати в усіх напрямках, попри ситуацію, що склалася у світі через пандемію. Липень-серпень ознаменувався для нас укладанням угод із купівлі двох фінансових інститутів. Для нас ці придбання – важлива частина інфраструктури, вони дають змогу втілювати нашу стратегію з надання повного спектру фінансових послуг нашим клієнтам,
– зазначив Тімур Турлов, генеральний директор Freedom Holding Corp.
Цікаво: Хто може конкурувати з космічним бізнесом Ілона Маска: 3 найбільш перспективні компанії
Результати діяльності Freedom Holding на ринку України
20 липня 2020 р. цінні папери Freedom Holding Corp. були включені до біржового списку акціонерного товариства "Українська біржа" під тікером FRHC. Станом на 10 вересня 2020 року акції торгуються на АТ "Українська біржа", а ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" підтримує ліквідність за ними як маркет-мейкер.
За підсумками торгів на Українській біржі за вересень 2020 року “Фрідом Фінанс Україна” зайняла перше місце в категорії "Провідні оператори ринку облігацій", другу позицію в рейтингу "Провідні оператори ринку акцій і сертифікатів фондів" і третю позицію в рейтингу "Провідні оператори строкового ринку".
Компанія "Фрідом Фінанс": що про неї відомо?Інвестиційний холдинг, що допомагає людям зберігати і примножувати гроші, купуючи акції найбільших підприємств, в основному американських. В Україні фірма також займається й питаннями інвестицій у державні облігації від Міністерства фінансів (так звані ОВДП).
"Фрідом Фінанс" має ліцензії на надання послуг від національних регуляторів усіх країн, де вона працює, а це: Україна, Казахстан, Росія, Киргизстан, Узбекистан, Німеччина, Кіпр, США.
З-поміж послуг компанії: брокерське обслуговування, довірче управління, навчання і аналітика, послуги маркет-мейкера, андеррайтинг цінних паперів. Компанія надає інвестиційні консультації. Спеціалісти фірми розповідають про всі можливості на фондовому ринку, тобто у акції яких компаній вигідно вкладати гроші.
Поділитися новиною
-
Новина про вакцину від COVID-19 обвалила акції техногігантів: чому так сталосясьогодні , 13:14
-
Компанія Воррена Баффета викупила власні акції на рекордну суму: як пояснює це рішення мільярдер7 листопада , 19:28
-
Тренд на електрокари посилюється: як розвивається світова автоіндустрія у 2020 році9 листопада , 14:09