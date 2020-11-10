Американське підприємство Freedom Holding Corp. прозвітувало про свою діяльність за другий квартал 2021 фіскального року, що завершився 30 вересня 2020 року. Що відомо про прибутки провідного інвестиційного холдингу – читайте на Інвестиції24.

Про основні фінансові дані Freedom Holding Corp. повідомляється на офіційному сайті українського підрозділу холдингу "Фрідом Фінанс Україна".

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Як змінилися фінансові показники Freedom Holding

Виручка – 69,7 мільйона доларів. Цей показник збільшився на 111% , або 36,7 мільйона доларів, якщо порівняти з аналогічним періодом 2020 фіскального року.

, або 36,7 мільйона доларів, якщо порівняти з аналогічним періодом 2020 фіскального року. Чистий прибуток збільшився на 15 мільйонів доларів, до 23,6 мільйона доларів .

. Прибуток на акцію холдингу, розрахований із середньозваженої кількості акцій у 58 мільйонів штук, досягнув 0,40 долара, що на 0,25 долара більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 30 вересня 2020 року відкрито 195 000 клієнтських рахунків (+43 000 за звітний квартал).

У звітному періоді Холдинг показує стабільно хороші результати в усіх напрямках, попри ситуацію, що склалася у світі через пандемію. Липень-серпень ознаменувався для нас укладанням угод із купівлі двох фінансових інститутів. Для нас ці придбання – важлива частина інфраструктури, вони дають змогу втілювати нашу стратегію з надання повного спектру фінансових послуг нашим клієнтам,

– зазначив Тімур Турлов, генеральний директор Freedom Holding Corp.

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Результати діяльності Freedom Holding на ринку України

20 липня 2020 р. цінні папери Freedom Holding Corp. були включені до біржового списку акціонерного товариства "Українська біржа" під тікером FRHC. Станом на 10 вересня 2020 року акції торгуються на АТ "Українська біржа", а ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" підтримує ліквідність за ними як маркет-мейкер.

За підсумками торгів на Українській біржі за вересень 2020 року “Фрідом Фінанс Україна” зайняла перше місце в категорії "Провідні оператори ринку облігацій", другу позицію в рейтингу "Провідні оператори ринку акцій і сертифікатів фондів" і третю позицію в рейтингу "Провідні оператори строкового ринку".