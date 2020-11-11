Министерство финансов Украины в ходе аукциона 10 ноября привлекло в государственный бюджет 7,87 миллиарда гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ценные бумаги регулятор предлагал в гривне и в долларах.

Все детали аукциона регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

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Что предлагали инвесторам

Регулятор предложил инвесторам три выпуска ОВГЗ в гривне со сроком погашения в пол года, а также на 1 год и на 2 года. Кроме того, Минфин разместил долларовые гособлигации со сроком погашения 3 февраля 2022 года.

Какая доходность гособлигаций Минфина

Доходность ценных бумаг в гривне на 6 месяцев составила 9%. Здесь Минфин удовлетворил все три заявки и получил 5,281 миллиарда долларов .

. На ОВГЗ в гривне было подано 15 заявок под ставки от 10,3% до 11,25%. Регулятор удовлетворил 10 заявок со средневзвешенной доходностью в 10,42%. Это позволило Минфину привлечь в госбюджет еще 281,2 миллиона долларов .

. На гривневые ОВГЗ на 2 года было подано 5 заявок. Доходность этих активов составляла 11,5%. Однако Минфин отклонил все заявки .

было подано 5 заявок. Доходность этих активов составляла 11,5%. Однако . Доходность по долларовым ОВГЗ составляла 3,62%. От продажи этих бумаг регулятор получил 82,36 миллиона долларов.

Общая сумма, которую удалось привлечь в госбюджет благодаря продаже ОВГЗ, достигла 7 миллиардов 887 миллионов 765 тысяч 363, 69 гривны.

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Рынок ОВГЗ Украины: актуальные числа и факты

С ноября Минфин привлек в госбюджет 1,955 миллиарда гривен от размещения гривневых ОВГЗ.

По результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 года удалось получить 395,6 миллиона долларов. Однако эта сумма является меньшей, чем было получено на предыдущем аукционе – 7,154 миллиарда гривен.

Национальный банк Украины обсуждает с Минфином свое участие на вторичном рынке ОВГЗ. Одна из целей такого сотрудничества – поддержка ликвидности.