Минфин провел еще один ОВГЗ-аукцион: сколько денег удалось привлечь в госбюджет на этот раз
Министерство финансов Украины в ходе аукциона 10 ноября привлекло в государственный бюджет 7,87 миллиарда гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ценные бумаги регулятор предлагал в гривне и в долларах.
Все детали аукциона регулятор опубликовал на своем официальном сайте.
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Что предлагали инвесторам
Регулятор предложил инвесторам три выпуска ОВГЗ в гривне со сроком погашения в пол года, а также на 1 год и на 2 года. Кроме того, Минфин разместил долларовые гособлигации со сроком погашения 3 февраля 2022 года.
Какая доходность гособлигаций Минфина
- Доходность ценных бумаг в гривне на 6 месяцев составила 9%. Здесь Минфин удовлетворил все три заявки и получил 5,281 миллиарда долларов.
- На ОВГЗ в гривне было подано 15 заявок под ставки от 10,3% до 11,25%. Регулятор удовлетворил 10 заявок со средневзвешенной доходностью в 10,42%. Это позволило Минфину привлечь в госбюджет еще 281,2 миллиона долларов.
- На гривневые ОВГЗ на 2 года было подано 5 заявок. Доходность этих активов составляла 11,5%. Однако Минфин отклонил все заявки.
- Доходность по долларовым ОВГЗ составляла 3,62%. От продажи этих бумаг регулятор получил 82,36 миллиона долларов.
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Рынок ОВГЗ Украины: актуальные числа и факты
- С ноября Минфин привлек в госбюджет 1,955 миллиарда гривен от размещения гривневых ОВГЗ.
- По результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 года удалось получить 395,6 миллиона долларов. Однако эта сумма является меньшей, чем было получено на предыдущем аукционе – 7,154 миллиарда гривен.
- Национальный банк Украины обсуждает с Минфином свое участие на вторичном рынке ОВГЗ. Одна из целей такого сотрудничества – поддержка ликвидности.
Что такое ОВГЗ?Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Простыми словами государство занимает у инвестора деньги и обязуется выплатить их обратно с начисленными процентами в условленный срок. Основными преимуществами является то, что ОВГЗ, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому, инвестор без риска может забрать свои деньги в любой момент. Купить государственные облигации может каждый.
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