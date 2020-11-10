Прибыль Freedom Holding выросла еще больше: все о финансовых показателях инвестгиганта
Американское предприятие Freedom Holding Corp. отчиталось о своей деятельности за второй квартал 2021 финансового года, что завершился 30 сентября 2020 года. Что известно о прибыли ведущего инвестиционного холдинга – читайте на Инвестиции24.
Об основных финансовых данных Freedom Holding Corp. сообщается на официальном сайте украинского подразделения холдинга "Фридом Финанс Украина".
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Как изменились финансовые показатели Freedom Holding
- Выручка – 69,7 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 111%, или 36,7 миллиона долларов, если сравнить с аналогичным периодом 2020 финансового года.
- Чистая прибыль увеличилась на 15 миллионов до 23,6 миллиона долларов.
- Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная с средневзвешенного количества акций в 58 миллионов штук, достигла 0,40 доллара, что на 0,25 доллара больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 30 сентября 2020 года открыто 195 000 клиентских счетов (+43 000 за отчетный квартал).
В отчетном периоде Холдинг показывает стабильно хорошие результаты по всем направлениям, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире из-за пандемии. Июль-август ознаменовался для нас заключением сделок по покупке двух финансовых институтов. Для нас эти приобретения – важная часть инфраструктуры, они позволяют воплощать нашу стратегию по предоставлению полного спектра финансовых услуг нашим клиентам,
– отметил Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Holding Corp.
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Результаты деятельности Freedom Holding на рынке Украины
20 июля 2020 года ценные бумаги Freedom Holding Corp. были включены в биржевой список акционерного общества "Украинская биржа" под тикером FRHC. По состоянию на 10 сентября 2020 год акции торгуются на АО "Украинская биржа", а ООО "Фридом Финанс Украина" поддерживает ликвидность за ними как маркет-мейкер.
По итогам торгов на Украинской бирже за сентябрь 2020 года "Фридом Финанс Украина" заняла первое место в категории "Ведущие операторы рынка облигаций", вторую позицию в рейтинге "Ведущие операторы рынка акций и сертификатов фондов" и третье место в рейтинге "Ведущие операторы срочного рынка".
Компания "Фридом Финанс": что о ней известно?Инвестиционный холдинг, который помогает людям сохранять и приумножать деньги, покупая акции крупнейших предприятий, в основном американских. В Украине фирма также занимается вопросами инвестиций в государственные облигации Министерства финансов (так называемые ОВГЗ).
"Фридом Финанс" имеет лицензии на предоставление услуг от национальных регуляторов всех стран, где она работает, а это: Украина, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Германия, Кипр, США.
Среди услуг компании: брокерское обслуживание, доверительное управление, обучение и аналитика, услуги маркет-мейкера, андеррайтинг ценных бумаг. Компания предоставляет инвестиционные консультации. Специалисты фирмы рассказывают обо всех возможностях на фондовом рынке, то есть в акции каких компаний выгодно вкладывать деньги.
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