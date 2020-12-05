Продавці ялинок повідомляють, що в них почався сезон продажів цього року. Дослідження показують, що продажі цих святкових дерев у 2020 році зросли на 29%.

Експерти ж запевняють, що продажі ялинок допомагають розповісти про економіку США, повідомляє видання CNBC.

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Цього року у роздрібних торговців деревами спостерігається енергійний сезон, оскільки американці, які постійно перебувають вдома через пандемію коронавірусу, вирішили так підняти собі святковий дух.

У ці дні американці хочуть підняти собі настрій через постійний стрес від COVID-19. Тож, різдвяний дух є великою силою в цю пору року, і люди знають, що чим більше вони вкладають у нього, тим більше вони отримують від цього,

– каже речник Національної асоціації ялинок Даг Хандлі.

Так, згідно з опитуванням роздрібних продавців, продажі ялинок у 2020 році зросли на 29%. Є також докази того, що люди купують великі дерева та ще більше прикрас для дому.



Американці купують більші ялинки у 2020 році / Фото CNBC

Ця тенденція з’явилася на тлі зростаючого песимізму щодо економіки протягом минулих пів року. Експерти з Уолл-стріт очікують незначного зростання стресу, поки вакцина від коронавірусу остаточно з’явиться в світі. Лише тоді американці зможуть повернутися до свого звичного життя.

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Люди вважають, що різдвяні ялинки допомагають намалювати трохи більш оптимістичну картину.

Те, що ми спостерігали цього року через пандемію, – це просто шалений попит на все, щоб зробить ваш будинок кращим,

– заявив виконавчий директор Balsam Hill Мак Харман.

Окрім того, зі стрімким поширенням коронавірусу святкування новорічних свят цього року буде у більш близькому та вузькому колі родини.

Продавці ж запевняють, що цього року покупці дуже захоплені від атмосфери новорічних свят. Окрім того, американці взагалі не торгуються з ялинки. "Ми взагалі не бачимо, щоб хтось торгувався. Це говорить про те, що люди оптимістичні та готові інвестувати заради себе", – додає Харман.

Відомо, що щороку американці купують від 25 до 30 мільйонів справжніх ялинок, а також ще від 10 до 20 мільйонів штучних.