Продавцы елок сообщают, что у них начался сезон продаж в этом году. Исследования показывают, что продажи этих праздничных деревьев в 2020 году выросли на 29%.

Эксперты же уверяют, что продажи елок больше рассказают об экономике США, сообщает издание CNBC.

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В этом году в розничных торговцев деревьями наблюдается энергичный сезон, поскольку американцы, постоянно находящихся дома из-за пандемии коронавируса, решили так поднять себе праздничный дух.

В эти дни американцы хотят поднять себе настроение за постоянного стресса от COVID-19. Поэтому, рождественский дух есть большой силой в это время года, и люди знают, что чем больше они вкладывают в него, тем больше они получают от этого,

– говорит представитель Национальной ассоциации елок Даг Хандл.

Так, согласно опросу розничных продавцов, продажи елок в 2020 году выросли на 29%. Есть также доказательства того, что люди покупают большие деревья и еще больше украшений для дома.



Американцы покупают большие елки в 2020 году / Фото CNBC

Эта тенденция появилась на фоне растущего пессимизма относительно экономики за прошедшие полгода. Эксперты с Уолл-стрит ожидают незначительного роста стресса, пока вакцина от коронавируса окончательно появится в мире. Только тогда американцы смогут вернуться к своей привычной жизни.

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Люди считают, что рождественские елки помогают нарисовать несколько более оптимистичную картину.

То, что мы наблюдали в этом году по пандемии – это просто большой спрос на все, чтобы сделает ваш дом лучшим,

– заявил исполнительный директор Balsam Hill Мак Харман.

Кроме того, со стремительным распространением коронавируса празднования новогодних праздников в этом году будет в более близком и узком кругу семьи.

Продавцы же уверяют, что в этом году покупатели очень восторге от атмосферы новогодних праздников. Кроме того, американцы вообще не торгуются за елки. "Мы вообще не видим, чтобы кто-то торговался. Это говорит о том, что люди оптимистичные и готовы инвестировать ради себя", – добавляет Харман.

Известно, что ежегодно американцы покупают от 25 до 30 миллионов настоящих елок, а также еще от 10 до 20 миллионов искусственных.