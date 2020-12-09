Один із найбільших у світі виробників споживчих та побутових товарів Unilever проведе експеримент – компанія на рік переведе своїх працівників на чотириденний робочий тиждень.

Зокрема, формат протестують в підрозділі Unilever в Новій Зеландії – там у компанії немає виробництва, а команда з 81 чоловік працює в розділах продажу, дистрибуції та маркетингу, повідомляє Bloomberg.

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Експеримент почнеться вже в грудні цього року і триватиме 12 місяців. У компанії наголосили, що перехід на новий режим не відіб'ється на зарплатах співробітників. Але і обсяг роботи не зменшиться.

За словами директора Unilever в Новій Зеландії Ніка Бенса, мета експерименту – почати вимірювати продуктивність обсягами, а не часом.

Ми сподіваємося, що в результаті Unilever стане першою глобальною компанією, яка буде віддана методам роботи, які дають переваги персоналу і бізнесу. Це хвилюючий момент для нашої команди і ще одне підтвердження ключової ролі пандемії в зміні стандартів трудових відносин,

– додав він.

Цікаво, що Бенса активно підтримує прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, оскільки такий режим, на її думку, допоможе економіці країни оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу.

Для аналізу результатів Unilever запросить бізнес-школу Сіднейського технологічного університету. Якщо експеримент виявиться вдалим, компанія розгляне варіант переходу на чотириденний робочий тиждень всіх 155 тисяч співробітників по всьому світу.

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До слова, така ідея вже давно популярна серед багатьох компаній. Наприклад, у 2019 році команда Microsoft в Японії також провела експеримент, в ході якого закривала офіси щоп'ятниці. Незважаючи на те, що кількість часу, проведеного на роботі, різко скоротилося, продуктивність зросла майже на 40%.

Водночас психологи підтримують скорочення робочого тижня. Вони вважають, що такий режим дозволяє людям "не розриватися" між роботою та особистим життям, а також допомагає поліпшити гендерну рівність. Більш того, вони стверджують, що при зниженні тривалості робочого часу люди можуть ефективніше зосередити увагу та виконувати ту ж роботу якісніше і креативніше.