Один из крупнейших в мире производителей потребительских и бытовых товаров Unilever проведет эксперимент – компания на год переведет своих работников на четырехдневную рабочую неделю.

В частности, формат протестуют в подразделении Unilever в Новой Зеландии – там у компании нет производства, а команда из 81 человек работает в разделах продажи, дистрибуции и маркетинга, сообщает Bloomberg.

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Эксперимент начнется уже в декабре этого года и продлится 12 месяцев. В компании отметили, что переход на новый режим не отразится на зарплатах сотрудников. Но и объем работы не уменьшится.

По словам управляющего директора Unilever в Новой Зеландии Ника Бенса, цель эксперимента – начать измерять производительность объемами, а не время.

Мы надеемся, что в результате Unilever станет первой глобальной компанией, которая будет отдана методам работы, которые дают преимущества персонала и бизнеса. Это волнующий момент для нашей команды и еще одно подтверждение ключевой роли пандемии в изменении стандартов трудовых отношений,

– добавил он.

Интересно, что Бенса активно поддерживает премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, поскольку такой режим, по ее мнению, поможет экономике страны оправиться от последствий пандемии коронавируса.

Для анализа результатов Unilever пригласит бизнес-школу Сиднейского технологического университета. Если эксперимент окажется удачным, компания рассмотрит вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю всех 155 000 сотрудников по всему миру.

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К слову, такая идея уже давно популярна среди многих компаний. Например, в 2019 году команда Microsoft в Японии также провела эксперимент, в ходе которого закрывала офисы пятницам. Несмотря на то, что количество времяпровождение на работе, резко сократилось, производительность выросла почти на 40%.

В то же время психологи поддерживают сокращение рабочей недели. Они считают, что такой режим позволяет людям »не разрываться" между работой и личной жизнью, а также помогает улучшить гендерное равенство. Более того, они утверждают, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание и выполнять ту же работу качественнее и креативнее.