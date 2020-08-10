Японська багатонаціональна корпорація Nintendo, що займається виготовленням споживчої електроніки та відеоігор, відзвітувала про фінансові результати своєї діяльності за другий квартал 2020 року. Оприлюднені компанією числа перевищили очікування аналітиків.

Отож, у другому кварталі цього року Nintendo заробила 144,7 мільярда єн (1,4 мільярда доларів США), повідомляє CNBC. У першому кварталі цього року доходи компанії становили тільки 27,4 мільярда єн (260 тисяч доларів США).

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Фінансові здобутки Nintendo

Прибуток світового розробника відеоігор зріс на 428%. Це ще раз доводить те, що кіберспорт виграв від пандемії коронавірусу.

Чистий обсяг продажів у Nintendo становив 358,1 мільярда єн , що на 108% більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року, коли цей показник знаходився на рівні 172,1 мільярда єн.

, що на 108% більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року, коли цей показник знаходився на рівні 172,1 мільярда єн. Продажі таких популярних консолей, як Nintendo Switch і Switch Lite, теж суттєво збільшилися – на 167% до 5,68 мільйона одиниць за квартал.

за квартал. За інформацією CNBC, зростанням доходів у період пандемії коронавірусу похвалилися й інші світові розробники відеоігор – американські Activision Blizzard і Take-Two Interactive.

Коли карантин виявився корисним

За словами аналітиків, пандемія коронавірусу допомогла Nintendo отримати високий заробіток і зробити серйозний ривок у розвиткові. Зокрема, гра в жанрі симулятора життя "Animal Crossing: New Horizons", яку японська корпорація випустила в березні цього року, стала справжнім хітом. Адже люди бачили в ній можливість утекти з власного житла, у якому вони змушені перебувати постійно через карантин.

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Станом на сьогодні, Nintendo продала 22,4 мільйона копій відеоігор, а кількість реалізованих одиниць подвоїлася в порівнянні з попереднім кварталом і навіть перевищила продажі гри "Super Smash Bros.Ultimate", випущену у 2018 році.

Цікаво, що не всі розробники відеоігор та консолей змогли наростити доходи під час карантину. Так, японська Sony повідомила про зниження прибутку на 1% у другому кварталі 2020 року. Ця інформація стала несподіванкою для аналітиків. Попри це, у річному перерахунку кількість проданих ігор зросла на 82% – до 91 мільйона копій.