Акції Sony б'ють рекорди: PlayStation 5 може підняти ціну ще на 20%
Результати компанії Sony за другий квартал перевищили очікування аналітиків. Прогнозують, що випуск Sony PlayStation 5 стане приводом для різкого зростання цін на акції.
Акції Sony досягли найвищого рівня з червня 2001 року. Аналітики стверджують, що наступного року акції зростуть ще більше, коли компанія запустить PlayStation 5. Про це пише CNBC.
Що прогнозують для Sony
Японський гігант з електроніки за другий квартал отримав більший прибуток, ніж прогнозували. В середньому аналітики, опитані Refinitiv, очікують, що акції Sony в найближчі 12 місяців дійдуть до 90,35 долара, тобто зростуть на приблизно 9,5% від теперішньої ціни. Натомість Аміт Гарг, старший аналітик акцій Японії в CLSA, очікує, що акції можуть зрости майже на 20%.
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PlayStation 5 на горизонті
Насправді, у розрізі прибутку підрозділ з ігор та мережевих послуг компанії становить близько 54%. Проте у компанії роблять значний акцент саме на цьому сегменті свого бізнесу.
PlayStation 5 / Sony
Попередня версія PlayStation 4 вийшла ще сім років тому. Ось чому PlayStation 5, який представляє нове покоління консолі, такий довгоочікуваний і результат його запуску відобразиться на ціні акцій.
Пандемія в поміч
В час коронакризи є компанії, які виграють і програють. Sony належить до першої групи, адже представляє індустрію розваг, які не потребують виходу із дому.
У другому кварталі Sony продала 91 мільйон ігор, що на 82% більше, ніж звично. До послуги передплати Sony під назвою PlayStation Plus долучилися 44,9 мільйона нових користувачів у порівнянні з 36,2 мільйона в аналогічний період торік.
Коли PlayStation 5 вийде в продаж
PlayStation 5 обіцяють запустити в продаж до свят, тобто до кінця 2020 року (ймовірно листопад, грудень). Водночас Microsoft планує випустити свою нову Xbox Series X.
Аналітики опитані CNBC очікують, що компанія зможе продати від 6 до 20 мільйонів одиниць за перший час, а також забезпечить собі прибуток на найближчі 3 роки.