Результати компанії Sony за другий квартал перевищили очікування аналітиків. Прогнозують, що випуск Sony PlayStation 5 стане приводом для різкого зростання цін на акції.

Акції Sony досягли найвищого рівня з червня 2001 року. Аналітики стверджують, що наступного року акції зростуть ще більше, коли компанія запустить PlayStation 5. Про це пише CNBC.

Що прогнозують для Sony

Японський гігант з електроніки за другий квартал отримав більший прибуток, ніж прогнозували. В середньому аналітики, опитані Refinitiv, очікують, що акції Sony в найближчі 12 місяців дійдуть до 90,35 долара, тобто зростуть на приблизно 9,5% від теперішньої ціни. Натомість Аміт Гарг, старший аналітик акцій Японії в CLSA, очікує, що акції можуть зрости майже на 20%.

Цікаво Конкурент Ілона Маска: Amazon витратить 10 млрд доларів на супутниковий інтернет

PlayStation 5 на горизонті

Насправді, у розрізі прибутку підрозділ з ігор та мережевих послуг компанії становить близько 54%. Проте у компанії роблять значний акцент саме на цьому сегменті свого бізнесу.

PlayStation 5 / Sony

Попередня версія PlayStation 4 вийшла ще сім років тому. Ось чому PlayStation 5, який представляє нове покоління консолі, такий довгоочікуваний і результат його запуску відобразиться на ціні акцій.

Пандемія в поміч

В час коронакризи є компанії, які виграють і програють. Sony належить до першої групи, адже представляє індустрію розваг, які не потребують виходу із дому.

У другому кварталі Sony продала 91 мільйон ігор, що на 82% більше, ніж звично. До послуги передплати Sony під назвою PlayStation Plus долучилися 44,9 мільйона нових користувачів у порівнянні з 36,2 мільйона в аналогічний період торік.

Коли PlayStation 5 вийде в продаж

PlayStation 5 обіцяють запустити в продаж до свят, тобто до кінця 2020 року (ймовірно листопад, грудень). Водночас Microsoft планує випустити свою нову Xbox Series X.

Аналітики опитані CNBC очікують, що компанія зможе продати від 6 до 20 мільйонів одиниць за перший час, а також забезпечить собі прибуток на найближчі 3 роки.