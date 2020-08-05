Результаты компании Sony за второй квартал превысили ожидания аналитиков. Прогнозируют, что выпуск Sony PlayStation 5 станет поводом для резкого роста цен на акции.

Акции Sony достигли самого высокого уровня с июня 2001 года. Аналитики утверждают, что в следующем году акции вырастут еще больше, когда компания запустит PlayStation 5. Об этом пишет CNBC.

Что прогнозируют для Sony

Японский гигант по электронике за второй квартал получил высшую прибыль, чем прогнозировали. В среднем аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидают, что акции Sony в ближайшие 12 месяцев дойдут до 90,35 доллара, то есть вырастут примерно на 9,5% от нынешней цены. Амит Гарг, старший аналитик акций Японии в CLSA, ожидает, что акции могут вырасти почти на 20%.

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PlayStation 5 на горизонте

На самом деле, в разрезе прибыли подразделение из игр и сетевых услуг компании составляет около 54%. Однако в компании делают значительный акцент именно на этом сегменте своего бизнеса.



PlayStation 5 / Sony

Предыдущая версия PlayStation 4 вышла еще семь лет назад. Вот почему PlayStation 5, представляющий новое поколение консоли, такой долгожданный и результат его запуска отразится на цене акций.

Пандемия в помощь

Во время коронакризы есть компании, которые выигрывают и проигрывают. Sony принадлежит к первой группе, ведь представляет индустрию развлечений, не требующие выхода из дома.

Во втором квартале Sony продала 91 миллион игр, что на 82% больше, чем обычно. К услуге подписки Sony под названием PlayStation Plus присоединились 44,9 миллиона новых пользователей по сравнению с 36,2 миллиона в аналогичный период прошлого года.

Когда PlayStation 5 выйдет в продажу

PlayStation 5 обещают запустить в продажу к праздникам, то есть до конца 2020 года (вероятно ноябрь, декабрь). В то же время Microsoft планирует выпустить свою новую Xbox Series X.

Аналитики опрошенные CNBC ожидают, что компания сможет продать от 6 до 20 миллионов единиц за первое время, а также обеспечит себе прибыль на ближайшие 3 года.