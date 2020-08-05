Несколько компаний работают над созданием спутникового интернета, который покроет любую точку земного шара и будет дешевле обычного. Среди них есть и компания Джеффа Безоса – Amazon.

Компания Amazon потратит более 10 миллиардов долларов на спутниковый интернет под названием Kuiper, пишет finance.ua со ссылкой на телеканал CNBC.

Все еще слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит,

– сказал старший вице-президент компании Дэйв Лимп.

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Спутниковый интернет от Amazon

В четверг Федеральное агентство связи США (FCC) одобрило проект спутникового интернета. Amazon запустит на орбиту 3 236 спутников. Развертывание пройдет в пять этапов, обслуживание начнется, когда в космос выведут 578 спутников.

Amazon – крупнейший онлайн-ритейлер, запущенный в 1995 году. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и Европе.

Маск обгоняет

Заметим, что Amazon – не единственная компания, которая планирует запустить спутниковый интернет. Компания Маска SpaceX разработала глобальную спутниковую систему Starlink

Разработка проекту началась в 2015 году, а в 2019 запустили первые 60 спутников. В общем ожидают запустить 12 000, что значительно больше, чем планирует Amazon.

Ранее в SpaceX сообщали, что ожидают предоставить коммерческие услуги доступа к интернету в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру.