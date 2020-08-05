Кілька компаній працюють над створенням супутникового інтернету, який покриє будь-яку точку земної кулі та буде дешевшим за звичайний. Серед них є й компанія Джефа Безоса – Amazon.

Компанія Amazon витратить понад 10 мільярдів доларів на супутниковий Інтернет під назвою Kuiper, пише finance.ua з посиланням на телеканал CNBC.

Все ще є занадто багато місць, де широкосмуговий доступ є ненадійним або взагалі не існує. Kuiper це змінить,

– сказав старший віцепрезидент компанії Дейв Лімп.

Цікаво Пандемія в поміч: PayPal набирає силу через відмову людей від готівки

Супутниковий інтернет від Amazon

У четвер Федеральне агентство зв’язку США (FCC) схвалило проєкт супутникового інтернету. Amazon запустить на орбіту 3 236 супутників. Розгортання пройде в п’ять етапів, обслуговування почнеться, коли в космос виведуть 578 супутників.

Amazon – найбільший онлайн-рітейлер, запущений в 1995 році. Компанія працює в США, Канаді, Китаї, Бразилії, Японії та Європі.

Ілон Маск обганяє

Зауважимо, що Amazon – не єдина компанія, яка планує запустити супутниковий інтернет. Компанія Маска SpaceX розробила глобальну супутникову систему Starlink

Розробка проєкту почалася в 2015 році, а в 2019 запустили перші 60 супутників. Загалом очікують запустити 12 тисяч, що значно більше, ніж планує Amazon.

Раніше у SpaceX повідомляли, що очікують надати комерційні послуги доступу в Інтернет в північній частині США та Канаді в 2020 році, а до 2021 року по всьому світу.