Японская многонациональная корпорация Nintendo, занимающейся изготовлением потребительской электроники и видеоигр, отчиталась о финансовых результатах своей деятельности за второй квартал 2020 года. Обнародованные компанией числа превысили ожидания аналитиков.

Так, во втором квартале этого года Nintendo заработала 144,7 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов США), сообщает CNBC. В первом квартале этого года доходы компании составили только 27,4 миллиарда иен (260 000 долларов США).

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Финансовые достижения Nintendo

Прибыль мирового разработчика видеоигр выросла на 428%. Это еще раз доказывает то, что киберспорт выиграл от пандемии коронавируса.

Чистый объем продаж у Nintendo составил 358,1 миллиарда иен , что на 108% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 172,1 миллиарда иен.

, что на 108% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 172,1 миллиарда иен. Продажи таких популярных консолей, как Nintendo Switch и Switch Lite, тоже существенно увеличились – на 167% до 5,68 миллиона единиц за квартал.

за квартал. По информации CNBC, ростом доходов в период пандемии коронавируса похвастались и другие мировые разработчики видеоигр – американские Activision Blizzard и Take-Two Interactive.

Когда карантин оказался полезным

По словам аналитиков, пандемия коронавируса помогла Nintendo получить высокий заработок и сделать серьезный рывок в развитии. В частности, игра в жанре симулятора жизни "Animal Crossing: New Horizons", которую японская корпорация выпустила в марте этого года, стала настоящим хитом. Ведь люди видели в ней возможность убежать из собственного жилья, в котором они вынуждены находиться постоянно из-за карантина.

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На сегодня, Nintendo продала 22,4 миллиона копий видеоигр, а количество реализованных единиц удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом и даже превысила продажи игры "Super Smash Bros.Ultimate", выпущенную в 2018 году.

Интересно, что не все разработчики видеоигр и консолей смогли нарастить доходы во время карантина. Так, японская Sony сообщила о снижении прибыли на 1% во втором квартале 2020 года. Эта информация стала неожиданностью для аналитиков. Несмотря на это, в годовом исчислении количество проданных игр выросла на 82% – до 91 миллиона копий.