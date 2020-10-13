Walt Disney проведе реорганізацію свого розважального бізнесу. Компанія зосередиться на розвитку відеосервісу Disney+ та інших стрімінгових платформ. Адже з кожним роком усе більше користувачів надають перевагу саме онлайн-платформам, ніж кінотеатрам чи кабельному телебаченню.

Відразу після новини про переформування бізнесу акції Walt Disney на передторгах зросли на 4,9%, досягнувши 131,1 долара за одну штуку, повідомляє CNN.

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Генеральний директор Walt Disney Боб Чапек зазначив, що такі зміни не спричинені коронавірусом. Він зазначив, що перехід від сфери розваг до розвитку стрімінгових та відеосервісів рано чи пізно мав відбутися, а коронавірус лише його пришвидшив.

Як зміни чекають на Walt Disney

Компанія наважилася на трансформацію свого бізнесу після того, як інвестор та один із найбільших акціонерів кіностудії Ден Лоеб із хедж-фонду Third Point закликав Disney відмовитися від виплати річних дивідендів на суму в 3 мільярди доларів. Натомість він запропонував інвестувати більше грошей у купівлю та створення контенту для стрімінгових сервісів.

Отож, щоб відповідати звичкам сучасних користувачів, Disney виокремить три підрозділи, які займатимуться виготовленням контенту.

Studios – студійний підрозділ, до якого увійдуть The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Цей бізнес-сегмент відповідатиме за розробку контенту для прокату в кінотеатрах, а також для стримінгових сервісів компаній Disney+ и Hulu.

– студійний підрозділ, до якого увійдуть The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Цей бізнес-сегмент відповідатиме за розробку контенту для прокату в кінотеатрах, а також для стримінгових сервісів компаній Disney+ и Hulu. General Entertainment – розважальний підрозділ, до складу якого увійдуть ABC News, National Geographic, 20th Television та канали Disney;

– розважальний підрозділ, до складу якого увійдуть ABC News, National Geographic, 20th Television та канали Disney; Sports – спортивно-розважальний напрямок, що займатиметься створенням контенту для сервісу ESPN+.

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Стрімінговий сервіс Disney+: що про нього відомо

Платформу запущено у листопаді 2019 року. Відтоді до неї долучилося 60 мільйонів платних підписників. В умовах поширення пандемії компанія вперше змінила формат виходу своєї кінопродукції. Наприклад, фільми "Мулан" і "Гамільтон" дебютували саме на стрімінговому сервісі Disney+, а не у кінотеатрах.

Ще з початку пандемії коронавірусу стрімінгові сервіси стали одними із найуспішніших напрямів для бізнесу Walt Disney. Загальна аудиторія майданчиків Disney+, Hulu и ESPN+ до вересня цього року досягла 100 мільйонів користувачів.

На Уолл-стріт позитивно оцінюють перспективи Disney трансформувати бізнес. Аналітики очікують збільшення ціни акцій компанії до 137 доларів за одну штуку впродовж найближчих 12 місяців.