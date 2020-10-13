Walt Disney проведет реорганизацию своего развлекательного бизнеса. Компания сосредоточится на развитии видеосервиса Disney+ и других стриминговых платформ. Ведь с каждым годом все больше пользователей предпочитают именно онлайн-платформы, чем кинотеатры или кабельное телевидение.

Сразу после новости о переформировании бизнеса акции Walt Disney на передторгах выросли на 4,9%, достигнув 131,1 доллара за одну штуку, сообщает CNN.

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Генеральный директор Walt Disney Боб Чапек в интервью CNBC отметил, что такие изменения не вызваны коронавирусом. Он отметил, что переход от развлечений к развитию стриминговых и видеосервисов рано или поздно должен был состояться, а коронавирус только его ускорил.

Как изменения ждут Walt Disney

Компания решилась на трансформацию своего бизнеса после того, как инвестор и один из крупнейших акционеров киностудии Дэн Лоэб с хедж-фонда Third Point призвал Disney отказаться от выплаты годовых дивидендов на сумму в 3 миллиарда долларов. Вместо этого он предложил инвестировать больше денег в покупку и создание контента для стриминговых сервисов.

Поэтому, чтобы соответствовать привычкам современных пользователей, Disney выделит три подразделения, которые будут заниматься изготовлением контента.

Studios – студийный подразделение, в которое войдут The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Этот бизнес-сегмент будет отвечать за разработку контента для проката в кинотеатрах, а также для стриминговых сервисов компаний Disney+ и Hulu.

– студийный подразделение, в которое войдут The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Этот бизнес-сегмент будет отвечать за разработку контента для проката в кинотеатрах, а также для стриминговых сервисов компаний Disney+ и Hulu. General Entertainment – развлекательный подразделение, в состав которого войдут ABC News, National Geographic, 20th Television и каналы Disney;

– развлекательный подразделение, в состав которого войдут ABC News, National Geographic, 20th Television и каналы Disney; Sports – спортивно-развлекательное направление, которое будет заниматься созданием контента для сервиса ESPN+.

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Стриминговый сервис Disney+: что о нем известно

Платформа запущена в ноябре 2019 года. С тех пор к ней присоединилось 60 миллионов платных подписчиков. В условиях распространения пандемии компания впервые изменила формат выхода своей кинопродукции. Например, фильмы "Мулан" и "Гамильтон" дебютировали именно на стриминговом сервисе Disney+, а не в кинотеатрах.

Еще с начала пандемии коронавируса стриминговые сервисы стали одними из самых успешных направлений для бизнеса Walt Disney. Общая аудитория площадок Disney+, Hulu и ESPN+ до сентября этого года достигла 100 миллионов пользователей.

На Уолл-стрит положительно оценивают перспективы Disney трансформировать бизнес. Аналитики ожидают увеличения цены акций компании до 137 долларов за одну штуку в течение ближайших 12 месяцев.