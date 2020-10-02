Котировки американской сети товаров для дома Bed Bath & Beyond стремительно выросли после того, как компания обнародовала отчет о доходах за второй квартал 2020 года. Финансовые показатели ритейлера превзошли ожидания аналитиков.

Улучшить собственные показатели компании помогла именно пандемия коронавируса, так как в этот период выросли объемы онлайн-продаж. В результате котировки Bed Bath & Beyond поднялись на 33,47%, достигнув 19,99 доллара. Что известно о результатах деятельности ритейлера за второй квартал 2020 года – Инвестиции24 рассказывают дальше.

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Как изменились финансовые показатели компании

Впервые за последние четыре года Bed Bath & Beyond сообщает о росте объема продаж в своих магазинах. В частности, сегмент онлайн-заказов в период пандемии коронавируса и жесткого карантина вырос более чем на 80%.

Таким образом, находясь большую часть времени дома, люди начали обустраивать собственное жилье. В ассортименте торговой сети – товары для спальни, ванной, кухни и столовой.

В течение второго квартала 2020 года клиентская база компании пополнилась 2 миллионами человек. Рост продаж, низкие расходы на рекламу и высокий объем онлайн-заказов помогли ритейлеру нарастить доходы.

Ключевые финансовые показатели

Выручка: 2,69 миллиарда долларов. Ранее аналитики спрогнозировали выручку в 2,60 миллиарда долларов во втором квартале.

2,69 миллиарда долларов. Ранее аналитики спрогнозировали выручку в 2,60 миллиарда долларов во втором квартале. Операционная прибыль: 270,5 миллиона долларов. Аналитики ожидали убытка в 26,8 миллиона долларов.

270,5 миллиона долларов. Аналитики ожидали убытка в 26,8 миллиона долларов. Чистая прибыль: 217,9 миллионов долларов, что равно 1,75 доллару на одну акцию.

217,9 миллионов долларов, что равно 1,75 доллару на одну акцию. Онлайн-продажи: рост на 89%.

Генеральный директор Bed Bath & Beyond Марк Триттон в интервью CNBC отметил, что его компания пользуется проблемами конкурентов. Ведь, как известно, из-за пандемии ряд ритейлеров сообщили о банкротстве и прекратили свою деятельность.

Клиенты ищут альтернативу тем местам, в которых они ранее покупали товары,

– подчеркнул Триттон.

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Что известно о деятельности Bed Bath & Beyond

В компании пока не дают прогнозов относительно результатов своей деятельности за год. Ранее ритейлер сообщал о расширении общенационального сервиса доставки товаров благодаря партнерству с Shipt и Instacart. В июле этого года предприятие возобновило работу всех своих магазинов, которые временно не работали из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году торговая сеть провела реструктуризацию своей деятельности:

компания увеличила штат сотрудников , однако снизила количество рабочих мест;

, однако снизила количество рабочих мест; ритейлер также заявил, что собирается закрыть несколько неприбыльных магазинов. Так, по состоянию на 29 августа в компании было 1476 магазинов. В течение следующих двух лет она планирует закрыть около 200 из них. В четвертом квартале этого года предприятие собирается закрыть 63 собственные магазины.

Руководство Bed Bath & Beyond надеется, что реструктуризация позволит компании сэкономить 350 миллионов долларов в год.

Bed Bath & Beyond проведет онлайн-встречу с инвесторами в конце этого месяца, 28 октября. В ходе этого события руководство компании поделится планами на будущее сети и финансовыми перспективами.