Котирування американської мережі товарів для дому Bed Bath & Beyond стрімко зросли після того, як компанія оприлюднила звіт про доходи за другий квартал 2020 року. Фінансові показники ритейлера перевершили очікування аналітиків.

Поліпшити власні показники компанії допомогла саме пандемія коронавірусу, тому що в цей період зросли обсяги онлайн-продажів. У результаті котирування Bed Bath & Beyond зросли на 33,47%, досягнувши 19,99 долара. Що відомо про результати діяльності ритейлера за другий квартал 2020 року – Інвестиції24 розповідають далі.

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Як змінилися фінансові показники компанії

Уперше за останні чотири роки Bed Bath & Beyond повідомляє про зростання обсягу у своїх магазинах. Зокрема, сегмент онлайн-замовлень у період пандемії коронавірусу й жорсткого карантину зріс на понад 80%.

Таким чином, перебуваючи більшу частину часу вдома, люди почали облаштовувати власні оселі. В асортименті торговельної мережі – товари для спальні, ванної, кухні та столової.

Упродовж другого кварталу 2020 року клієнтська база компанії поповнилася 2 мільйонами осіб. Зростання продажів, низькі витрати на рекламу і високий обсяг онлайн-замовлень допомогли ритейлеру наростити доходи.

Ключові фінансові показники

Виручка: 2,69 мільярдів доларів. Раніше аналітики спрогнозували виручку в 2,60 мільярда доларів у другому кварталі.

2,69 мільярдів доларів. Раніше аналітики спрогнозували виручку в 2,60 мільярда доларів у другому кварталі. Операційний прибуток: 270,5 мільйона доларів. Натомість аналітики очікували збиток у 26,8 мільйона доларів.

270,5 мільйона доларів. Натомість аналітики очікували збиток у 26,8 мільйона доларів. Чистий прибуток: 217,9 мільйонів доларів, що дорівнює 1,75 долара на одну акцію.

217,9 мільйонів доларів, що дорівнює 1,75 долара на одну акцію. Онлайн-продажі: зростання на 89%.

Генеральний директор Bed Bath & Beyond Марк Тріттон в інтерв'ю CNBC зазначив, що його компанія користується проблемами конкурентів. Адже, як відомо, через пандемію низка ритейлерів повідомили про банкрутство й припинили свою діяльність.

Клієнти шукають альтернативу тим місцям, у яких вони раніше купували товари,

– наголосив Тріттон.

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Що відомо про діяльність Bed Bath & Beyond

У компанії поки не дають прогнозів щодо результатів своєї діяльності на рік. Раніше ритейлер повідомляв про розширення загальнонаціонального сервісу доставки товарів завдяки партнерству з Shipt та Instacart. У липні цього року підприємство відновило роботу всіх своїх магазинів, які тимчасово не працювали через пандемію коронавірусу.

У 2020 році торговельна мережа провела реструктуризацію своєї діяльності:

компанія збільшила штат працівників , проте знизила кількість робочих місць;

, проте знизила кількість робочих місць; ритейлер також заявив, що збирається закрити кілька неприбуткових магазинів. Так, станом на 29 серпня в компанії було 1476 магазинів. Упродовж наступних двох років вона планує закрити близько 200 з них. У четвертому кварталі цього року підприємство збирається закрити 63 власні магазини.

Керівництво Bed Bath & Beyond сподівається, що реструктуризація дасть змогу компанії зекономити 350 мільйонів доларів у рік.

Bed Bath & Beyond проведе онлайн-зустріч з інвесторами в кінці цього місяця, 28 жовтня. У ході цієї події керівництво компанії поділиться планами на майбутнє ритейлера та фінансові перспективи.