Карантин, введений у низці країн через пандемію коронавірусу, повністю змінив наше буденне життя. Бізнес теж почав функціонувати по-новому: наприклад, сьогодні хмарні технології використовують навіть ті компанії, які до пандемії взагалі їх не визнавали. Водночас зловмисники теж користуються ситуацією і розробляють усе продуманіші стратегії кібератак.

За словами аналітика інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Ансара Абуєва, віддалена робота, усенародний страх і тривога відкрили нові можливості для хакерів. Що відомо про кібератаки в період пандемії та про інвестиційні можливості на ринку хмарних технологій та інформаційної безпеки – читайте на Інвестиції24.

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Трохи статистики

Ансар Абуєв наводить дані Інтерполу, згідно з якими з січня по квітень цього року кількість випадків інтернет-шахрайства зросла на 59%, зараження шкідливим програмним забезпеченням – на 36%, обсяг фейкових новин - на 14%. У дослідженні організації також йдеться про побоювання щодо погіршення ситуації з хакерськими атаками та поширенням неправдивої інформації в мережі.

Окрім того, люди, які вже тривалий час працюють з дому, уже звикли й не дуже хочуть повертатися в офіс. Зокрема, у Великій Британії провели опитування, результати якого свідчать, що 90% працівників задоволені дистанційною роботою і не хочуть повертатися до офісного режиму.

Найпоширеніші цілі хакерів

Згідно з даними компанії McAfee, яка спеціалізується на розробці антивірусних програм, найбільше від дій кіберзлочинців страждають корпоративні облікові записи, хмарний сервіс Microsoft 365, персональні комп'ютери працівників та їхні телефони.

Наприклад, фішинг переважно застосовувався для розсилки листів про коронавірус від медичних закладів та влади.

переважно застосовувався для розсилки листів про коронавірус від медичних закладів та влади. Також хакери використовували домени, які повністю копіювали зовнішній вигляд сайту того чи того банку . Відповідно, зловмисники могли отримувати персональні дані клієнтів цих фінустанов.

. Відповідно, зловмисники могли отримувати персональні дані клієнтів цих фінустанов. Окрім того, сьогодні розповсюджується чимало фейкової інформації, яку зловмисники поширюють у месенджерах. Часто неправдиві відомості опиняються і на сайтах ЗМІ, у повідомленнях відомих блогерів.

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Кібербезпека й інвестиції: як це взаємопов'язано

Зростання кіберзлочинів змушує задумуватися над новини способами захисту. Відповідно, компанії, які працюють у сфері кібербезпеки, поліпшують свої технології, розробляють надійніше програмне забезпечення для захисту і корпоративних систем, і персональних комп'ютерів.

Експерт "Фрідом Фінанс" стверджує, що сьогодні продовжують зростати обсяги інвестицій у глобальні продукти й послуги, пов'язані з кібербезпекою попри те, що загалом капітальні витрати бізнесу останнім часом значно знизилися. Тобто інвестори зацікавлені акціями розробників хмарних рішень, антивірусів та іншого ПЗ, пов'язаного з кібербезпекою.

Ось кілька прикладів таких компаній, які наводить Ансар Абуєв. Саме на їхні акції слід звернути увагу інвесторам.

Crowdstrike (тікер CRWD)

Станом на сьогодні, американська компанія принесла інвесторам чотирикратних дохід. Підприємство надає послуги захисту кінцевих точок – ноутбуків, планшетів, смартфонів, які підключені до робочих сервісів. Тобто послуги компанії актуальні для організацій, які перевели своїх працівників на віддалений режим роботи.

За даними аналітика "Фрідом Фінанс", потенціал зростання акцій Crowdstrike – 15,8% (цільова ціна становить 160 доларів).

FireEye (FEYE)

Постачальник ПЗ для захисту від кібератак. Свій продукт надає як корпоративному сектору, так і державним структурам. Послуги й розробки FireEye актуальну завжди: зі зростанням кількості кібератак = збільшується попит на сервіс підприємства.

У "Фрідом Фінанс" заклали потенціал зростання акцій компанії на рівні 33% (цільова вартість одного активу – 16,3 долара).

Cloudflare (NET)

Ще одна американська технокомпанія, яка надає послуги безпеки під час перегляду/отримання контенту, за допомогою яких можна захистити вебсторінки та мобільні додатки від кібератак. Сервіс підприємства використовують 27 мільйонів вебсайтів.

Потенціал зростання, за даними Ансара Абуєва, 20% (цільова вартість акції – 46,7 долара).

OKTA (OKTA)

Компанія займається захистом паролів і даних користувачів під час їхнього входу в особистий обліковий запис.

Потенціал зростання активів підприємства – 14%, а цільова ціна однієї акції – 235 доларів.

Zscaler (ZS)

Ще одна "хмарна" компанія, що надає послуги інформаційної безпеки. Її потенціал зростання у "Фрідом Фінанс" оцінюють на рівні 10% (цільова ціна акції – 148,62 долара).

ВООЗ вважає, що коронавірус ніколи не буде повністю знищений і стане частиною нашого життя. Поки достеменно невідомо, до чого в підсумку призведе пандемія, але це не скасовує того факту, що кібербезпека завжди буде важливою у сучасному житті. Можливо, в майбутньому витрати урядів на кіберзахист переважать витрати на озброєння своїх армій, але це вже буде інша історія,

– додав аналітик "Фрідом Фінанс" Ансар Абуєв.