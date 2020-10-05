Як розвивається сфера кібербезпеки в реаліях 2020 року: тренди та гравці ринку
Карантин, введений у низці країн через пандемію коронавірусу, повністю змінив наше буденне життя. Бізнес теж почав функціонувати по-новому: наприклад, сьогодні хмарні технології використовують навіть ті компанії, які до пандемії взагалі їх не визнавали. Водночас зловмисники теж користуються ситуацією і розробляють усе продуманіші стратегії кібератак.
За словами аналітика інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Ансара Абуєва, віддалена робота, усенародний страх і тривога відкрили нові можливості для хакерів. Що відомо про кібератаки в період пандемії та про інвестиційні можливості на ринку хмарних технологій та інформаційної безпеки – читайте на Інвестиції24.
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Трохи статистики
Ансар Абуєв наводить дані Інтерполу, згідно з якими з січня по квітень цього року кількість випадків інтернет-шахрайства зросла на 59%, зараження шкідливим програмним забезпеченням – на 36%, обсяг фейкових новин - на 14%. У дослідженні організації також йдеться про побоювання щодо погіршення ситуації з хакерськими атаками та поширенням неправдивої інформації в мережі.
Окрім того, люди, які вже тривалий час працюють з дому, уже звикли й не дуже хочуть повертатися в офіс. Зокрема, у Великій Британії провели опитування, результати якого свідчать, що 90% працівників задоволені дистанційною роботою і не хочуть повертатися до офісного режиму.
Найпоширеніші цілі хакерів
Згідно з даними компанії McAfee, яка спеціалізується на розробці антивірусних програм, найбільше від дій кіберзлочинців страждають корпоративні облікові записи, хмарний сервіс Microsoft 365, персональні комп'ютери працівників та їхні телефони.
- Наприклад, фішинг переважно застосовувався для розсилки листів про коронавірус від медичних закладів та влади.
- Також хакери використовували домени, які повністю копіювали зовнішній вигляд сайту того чи того банку. Відповідно, зловмисники могли отримувати персональні дані клієнтів цих фінустанов.
- Окрім того, сьогодні розповсюджується чимало фейкової інформації, яку зловмисники поширюють у месенджерах. Часто неправдиві відомості опиняються і на сайтах ЗМІ, у повідомленнях відомих блогерів.
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Кібербезпека й інвестиції: як це взаємопов'язано
Зростання кіберзлочинів змушує задумуватися над новини способами захисту. Відповідно, компанії, які працюють у сфері кібербезпеки, поліпшують свої технології, розробляють надійніше програмне забезпечення для захисту і корпоративних систем, і персональних комп'ютерів.
Експерт "Фрідом Фінанс" стверджує, що сьогодні продовжують зростати обсяги інвестицій у глобальні продукти й послуги, пов'язані з кібербезпекою попри те, що загалом капітальні витрати бізнесу останнім часом значно знизилися. Тобто інвестори зацікавлені акціями розробників хмарних рішень, антивірусів та іншого ПЗ, пов'язаного з кібербезпекою.
Ось кілька прикладів таких компаній, які наводить Ансар Абуєв. Саме на їхні акції слід звернути увагу інвесторам.
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Crowdstrike (тікер CRWD)
Станом на сьогодні, американська компанія принесла інвесторам чотирикратних дохід. Підприємство надає послуги захисту кінцевих точок – ноутбуків, планшетів, смартфонів, які підключені до робочих сервісів. Тобто послуги компанії актуальні для організацій, які перевели своїх працівників на віддалений режим роботи.
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FireEye (FEYE)
Постачальник ПЗ для захисту від кібератак. Свій продукт надає як корпоративному сектору, так і державним структурам. Послуги й розробки FireEye актуальну завжди: зі зростанням кількості кібератак = збільшується попит на сервіс підприємства.
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Cloudflare (NET)
Ще одна американська технокомпанія, яка надає послуги безпеки під час перегляду/отримання контенту, за допомогою яких можна захистити вебсторінки та мобільні додатки від кібератак. Сервіс підприємства використовують 27 мільйонів вебсайтів.
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OKTA (OKTA)
Компанія займається захистом паролів і даних користувачів під час їхнього входу в особистий обліковий запис.
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Zscaler (ZS)
Ще одна "хмарна" компанія, що надає послуги інформаційної безпеки. Її потенціал зростання у "Фрідом Фінанс" оцінюють на рівні 10% (цільова ціна акції – 148,62 долара).
ВООЗ вважає, що коронавірус ніколи не буде повністю знищений і стане частиною нашого життя. Поки достеменно невідомо, до чого в підсумку призведе пандемія, але це не скасовує того факту, що кібербезпека завжди буде важливою у сучасному житті. Можливо, в майбутньому витрати урядів на кіберзахист переважать витрати на озброєння своїх армій, але це вже буде інша історія,
– додав аналітик "Фрідом Фінанс" Ансар Абуєв.