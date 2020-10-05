Карантин, введенный в ряде стран из-за пандемии коронавируса, изменил нашу повседневную жизнь. Бизнес тоже начал функционировать по-новому: например, сегодня облачные технологии используют даже те компании, которые к пандемии вообще их не признавали. В то же время злоумышленники тоже пользуются ситуацией и разрабатывают более продуманные стратегии кибератак.

По словам аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Ансара Абуева, удаленная работа, всенародный страх и тревога открыли новые возможности для хакеров. Что известно о кибератаках в период пандемии и об инвестиционных возможностях на рынке облачных технологий и информационной безопасности – читайте на Инвестиции24.

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Немного статистики

Ансар Абуев приводит данные Интерпола, согласно которым с января по апрель этого года количество случаев интернет-мошенничества выросло на 59%, заражения вредоносным программным обеспечением - на 36%, объем фейковых новостей – на 14%. В исследовании организации также говорится об опасениях относительно ухудшения ситуации с хакерскими атаками и распространением ложной информации в сети.

Кроме того, люди, которые уже длительное время работают из дома, уже привыкли и не очень хотят возвращаться в офис. В частности, в Великобритании провели опрос, результаты которого свидетельствуют, что 90% работников довольны дистанционной работой и не хотят возвращаться к офисному режиму.

Самые распространенные цели хакеров

Согласно данным компании McAfee, специализирующейся на разработке антивирусных программ, больше всего от действий киберпреступников страдают корпоративные учетные записи, облачный сервис Microsoft 365, персональные компьютеры работников и их телефоны.

Например, фишинг преимущественно применялся для рассылки писем о коронавирусе от медицинских учреждений и властей.

преимущественно применялся для рассылки писем о коронавирусе от медицинских учреждений и властей. Также хакеры использовали домены, которые полностью копировали внешний вид сайта того или иного банка . Соответственно, злоумышленники могли получать персональные данные клиентов этих банков.

. Соответственно, злоумышленники могли получать персональные данные клиентов этих банков. Кроме того, сегодня распространяется немало фейковых информации, которую злоумышленники отправляют в мессенджерах. Часто ложные сведения оказываются и на сайтах СМИ, в сообщениях известных блоггеров.

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Кибербезопасность и инвестиции: как это взаимосвязано

Рост киберпреступлений заставляет задумываться над новыми способами защиты. Соответственно, компании, работающие в сфере кибербезопасности, улучшают свои технологии, разрабатывают более надежнее программное обеспечение для защиты и корпоративных систем, и персональных компьютеров.

Эксперт "Фридом Финанс" утверждает, что сегодня продолжают расти объемы инвестиций в глобальные продукты и услуги, связанные с кибербезопасностью несмотря на то, что в целом капитальные затраты бизнеса в последнее время значительно снизились. То есть инвесторы заинтересованы акциями разработчиков облачных решений, антивирусов и другого ПО, связанного с кибербезопасностью.

Вот несколько примеров таких компаний, которые приводит Ансар Абуев. Именно на их акции следует обратить внимание инвесторам.

Crowdstrike (тикер CRWD)

По состоянию на сегодня, американская компания принесла инвесторам четырехкратных доход. Предприятие предоставляет услуги по защите конечных точек – ноутбуков, планшетов, смартфонов, подключенных к рабочим сервисам. То есть услуги компании актуальны для организаций, которые перевели своих работников на удаленный режим работы.

По данным аналитика "Фридом Финанс", потенциал роста акций Crowdstrike – 15,8% (целевая цена составляет 160 долларов).

FireEye (FEYE)

Поставщик ПО для защиты от кибератак. Свой продукт предоставляет как корпоративному сектору, так и государственным структурам. Услуги и разработки FireEye актуальны всегда: с ростом количества кибератак – увеличивается спрос на сервис предприятия.

Во "Фридом Финанс" заложили потенциал роста акций компании на уровне 33% (целевая стоимость одного актива – 16,3 доллара).

Cloudflare (NET)

Еще одна американская техкомпания, которая предоставляет услуги безопасности во время просмотра/получения контента, с помощью которых можно защитить веб-страницы и мобильные приложения от кибератак. Сервис предприятия используют 27 млн веб-сайтов.

Потенциал роста, по данным Ансара Абуева, 20% (целевая стоимость акции – 46,7 доллара).

OKTA (OKTA)

Компания занимается защитой паролей и данных пользователей во время их входа в личный аккаунт.

Потенциал роста активов предприятия – 14%, а целевая цена одной акции – 235 долларов.

Zscaler (ZS)

Еще одна "облачная" компания, предоставляющая услуги информационной безопасности.

Ее потенциал роста во "Фридом Финанс" оценивают на уровне 10% (целевая цена акции – 148,62 доллара).

ВОЗ считает, что коронавирус никогда не будет полностью уничтожен и станет частью нашей жизни. Пока неизвестно, к чему в итоге приведет пандемия, но это не отменяет того факта, что кибербезопасность всегда будет важной в современной жизни. Возможно, в будущем расходы правительств на киберзащита перевесят расходы на вооружение своих армий, но это уже будет другая история,

– добавил аналитик "Фридом Финанс" Ансар Абуев.