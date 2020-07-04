Інвестиції в розкіш: у які товари класу "люкс" найчастіше вкладають гроші 2020 року
Колекційні брендові сумки стали популярніші для інвесторів, ніж рідкісні сорти віскі, мистецькі твори та класичні автомобілі. До такого висновку дійшли експерти Art Market Research (AMR).
Саме сумки стали головною інвестиційною пристрастю 2020 року, пише Мінфін із покликанням на дослідження.
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За словами Себастьяна Дуті, генерального директора AMR, сьогодні небувалого розвитку набув тренд колекціонування рідкісних сумок відомих брендів. І хоча категорія, здавалося, є повністю жіночою, жінки лише цього року перевершили чоловіків за кількістю інвестицій у ці предмети розкоші.
У дослідженні також представлена інформація про ціни на предмети класу "люкс", зокрема, колекційні сумки. Ці дані зібрали провідні світові аукціонні будинки. Наприклад, представлена вартість сумок Hermès, Louis Vuitton та Chanel.
Так, у середньому вартість сумки бренду Hermès варіюється в межах від 2 тисяч доларів до 12 тисяч доларів. Найпопулярніші та найбільш затребувані моделі сумок – Kelly і Birkin. Вони коштують набагато дорожче, а щоб придбати їх, часто потрібно чекати кілька років.
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Найдорожчі брендові сумки
- Найдорожчою сумкою, яку продали у 2019 році на аукціоні стала Kelly від Hermès в забарвленні Himalaya Niloticus Retourne. Її було придбано на аукціоні Christie's в Гонконзі за 1,9 мільйона гонконгзьких доларів (241 тисяча доларів США).
- Найдорожча сумка в історії стала модель Niloticus Crocodile Himalaya Birkin від Hermès. Її було придбано у 2017 році теж на аукціоні Christie's за 2,9 мільйона гонконгзьких доларів (382 тисячі доларів США). Сумка виготовлена зі шкіри нільського крокодила та декорована фурнітурою з білого золота і 245 діамантами, загальна вага яких становить майже 10 карат.
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