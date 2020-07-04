Коллекционные брендовые сумки стали более популярны для инвесторов, чем редкие сорта виски, художественные произведения и классические автомобили. К такому выводу пришли эксперты Art Market Research (AMR).

Именно сумки стали главной инвестиционной страстью 2020 года, пишет Минфин с ссылкой на исследование.

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По словам Себастьяна Дути, генерального директора AMR, сегодня небывалого развития приобрел тренд коллекционирования редких сумок известных брендов. И хотя эта категория, казалось бы, полностью женская, женщины только в этом году превзошли мужчин по количеству инвестиций в эти предметы роскоши.

В исследовании также представлена ​​информация о ценах на предметы класса "люкс", в частности, коллекционные сумки. Эти данные собрали ведущие мировые аукционные дома. Например, представленная стоимость сумок Hermès, Louis Vuitton и Chanel.

Как выяснили аналитики AMR, при перепродаже дизайнерские изделия превысили свою первоначальную розничную цену.

Так, в среднем стоимость сумки бренда Hermès варьируется в пределах от 2 тысяч долларов до 12 000 долларов. Самые популярные и наиболее востребованные модели сумок – Kelly и Birkin. Они стоят намного дороже, а чтобы приобрести их, часто нужно ждать несколько лет.

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Самые дорогие брендовые сумки