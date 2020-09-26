Шведський підприємець і мільярдер, а також генеральний директор музичного стримінгового сервісу Spotify Даніель Ек заявив про свої наміри інвестувати 1 мільярд євро (1,2 мільярда доларів) власного капіталу у європейські компанії.

Під час вибору бізнесу, у який Ек вкладатиме гроші, він керуватиметься кількома факторами, з-поміж яких так звані "глибокі технології" – інновації, засновані на передових наукових даних. Про це повідомляє CNBC.

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Гендиректор Spotify назвав мету своїх інвестицій

Шведський підприємець планує інвестувати у сфери охорони здоров’я, освіти, IT. Також він фінансуватиме підприємства, які використовують машинне навчання.

Гендиректор Spotify заявив, що хоче досягти "нової європейської мрії", як у США є "американська мрія". За словами Ека, він розчарований тим, скільки європейських стартапів, де працюють талановиті люди, купують американські конкуренти. У результаті відбувається відтік мізків – усе більше досвідчених розробників переїжджають у Кремнієву долину.

Я хочу відіграти власну роль. Усі ми знаємо, що одне із основних складнощів – доступ до капіталу,

– говорить Даніель Ек.

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Що відомо про статки Даніеля Ека

Ото, Ек хоче вкласти в європейський бізнес 1 мільярд євро – це третя частина його статків. Загальний обсяг капіталу, яким володіє шведський бізнесмен, становить 3,6 мільярда доларів, згідно з рейтингом Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

Даніель Ек знаходиться на 704-му місці в рейтингу найбагатших людей світу. Він володіє близько 9% акцій Spotify.