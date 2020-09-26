Шведский предприниматель и миллиардер, а также генеральный директор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк заявил о своих намерениях инвестировать 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) собственного капитала в европейские компании.

При выборе бизнеса, в который Эк намерен вкладывать деньги, он будет руководствоваться несколькими факторами, среди которых так называемые "глубокие технологии" – инновации, основанные на передовых научных данных. Об этом сообщает CNBC.

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Гендиректор Spotify назвал цель своих инвестиций

Шведский предприниматель планирует инвестировать в сферы здравоохранения, образования, IT. Также он будет финансировать предприятия, использующие машинное обучение.

Гендиректор Spotify заявил, что хочет достичь "новой европейской мечты", как в США есть "американская мечта". По словам Эка, он разочарован тем, сколько европейских стартапов, где работают талантливые люди, покупают американские конкуренты. В результате происходит отток мозгов – все больше опытных разработчиков переезжают в Кремниевую долину.

Я хочу сыграть собственную роль. Все мы знаем, что одна из основных сложностей – доступ к капиталу,

– говорит Даниэль Эк.

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Что известно о состоянии Даниэля Эка

Эк хочет вложить в европейский бизнес 1 миллиард евро – это третья часть его состояния. Общий объем капитала, которым владеет шведский бизнесмен, составляет 3,6 миллиарда долларов, согласно рейтингу Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Даниэль Эк находится на 704-м месте в рейтинге самых богатых людей мира. Он владеет около 9% акций Spotify.