У світі з'явився ще один доларовий мільярдер. Ним став генеральний директор компанії Apple Тім Кук.

Власний капітал голови купертинівського техногіганта перевищив 1 мільярд доларів, повідомляє Bloomberg. За інформацією видання, Тім Кук став членом елітного клубу мільярдерів-керівників, які не засновували компанії.

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Акції Apple дорожчають, капітал Тіма Кука зростає

При цьому інформаційне агентство не називає точну суму капіталу, який володіє гендиректор Apple. Згідно з розрахунками індексу Bloomberg Billionaires Index, це число перевищує 1 мільярд доларів на тлі зростання ціни акцій виробника iPhone.

На минулому тижні вартість цінних паперів Apple зросла майже на 5%. У результаті ринкова вартість компанії досягла майже 2 трильйонів доларів.

За даними Bloomberg, Тім Кук володіє 848 тисячами акцій Apple, що становить 0,02% від їхньої загальної кількості. Така кількість цінних паперів техногіганта, зосереджена в руках його гендиректора, дорівнює близько 375 мільйонам доларів.

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Акції Apple з початку 2020 року подорожчали у 1,5 рази. За підсумками торгів у п'ятницю, 7 серпня, вартість цінних паперів компанії досягла 444,45 долара за одну штуку.