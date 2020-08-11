В мире появился еще один долларовый миллиардер. Им стал генеральный директор компании Apple Тим Кук.

Собственный капитал председателя купертиновского техгиганта превысил 1 млрд долларов, сообщает Bloomberg. По информации издания, Тим Кук стал членом элитного клуба миллиардеров-руководителей, которые не основывали компании.

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Акции Apple дорожают, капитал Тима Кука растет

При этом информационное агентство не называет точную сумму капитала, которым владеет гендиректор Apple. Согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires Index, это число превышает 1 млрд долларов на фоне роста цены акций производителя iPhone.

На прошлой неделе стоимость ценных бумаг Apple выросла почти на 5%. В результате рыночная стоимость компании достигла почти 2 триллионов долларов.

По данным Bloomberg, Тим Кук владеет 848 тысячами акций Apple, что составляет 0,02% от их общего количества. Такое число ценных бумаг техгиганта, сосредоточена в руках его гендиректора, равна около 375 миллионам долларов.

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Акции Apple с начала 2020 года подорожали в 1,5 раза. По итогам торгов в пятницу, 7 августа, стоимость ценных бумаг компании достигла 444,45 доллара за одну штуку.