Згідно з дослідженням Deloitte, засновниками фінтех-компаній є лише 7% жінок світу. Водночас з кожним роком ця цифра особливо не змінюється.

Кількість компаній індустрії FinTech, які очолюють жінки, за останнє десятиріччя зростає доволі повільно, пише Finextra із покликанням на дані Deloitte.

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Про що свідчить статистика

У 2019 році 12,2% із 3017 нових стартапів були засновані або очолювані жінками. Цікаво, що 2010 року цей показник становив 10,9%, тобто ріст не дуже суттєвий. У 2019 році стартапи, засновані винятково жінками, становили 3,1% від загальної їхньої кількості.

Аналогічна картина спостерігається і в питанні щодо фінансування фінтех-компаній:

стартапи, які очолюють жінки, залучили 11,2% від загального об’єма фінансування розміром у 40 мільярдів доларів у 2019 році. У 2015 році цей показник становив 6,2%;

розміром у 40 мільярдів доларів у 2019 році. У 2015 році цей показник становив 6,2%; упродовж цього періоду (з 2015 року по 2019 рік) частка загального фінансування фінтех-компаній, заснованих тільки жінками, зросла з 0,6% до 1,3%.

FinTech-стартапи, засновані жінками, у середньому залучали капіталу на 50% менше, ніж компанії, які створили чоловіки. Водночас, підприємства, до складу керівництва яких входять і чоловіки, і жінки отримали лише на 3% менше фінансування, ніж фірми, очолювані лише чоловіками.

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Як вирішити питання гендерної нерівності

У дослідженні Deloitte зазначено, що для вирішення проблеми трьом зацікавленим сторонам екосистеми FinTech – інвесторам, засновникам і фінансовим інституціям – потрібно об’єднати свої зусилля й взяти на себе зобов’язання змінитися.

Їм доведеться співпрацювати, щоб забезпечити однаковий доступ до всіх форм капіталу: людському, фінансовому й соціальному,

– йдеться у звіті Deloitte.