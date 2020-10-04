Согласно исследованию Deloitte, учредителями финтех-компаний есть только 7% женщин мира. В то же время с каждым годом эта цифра особо не меняется.

Количество компаний индустрии FinTech, которые возглавляют женщины, за последнее десятилетие растет довольно медленно, пишет Finextra с ссылкой на данные Deloitte.

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О чем свидетельствует статистика

В 2019 году 12,2% из 3017 новых стартапов были основаны или возглавляемые женщинами. Интересно, что в 2010 году этот показатель составлял 10,9%, то есть рост не очень существенный. В 2019 году стартапы, основанные исключительно женщинами, составляли 3,1% от общего их количества.

Аналогичная картина наблюдается и в вопросе финансирования финтех-компаний:

стартапы, которые возглавляют женщины, привлекли 11,2% от общего объема финансирования в размере 40 миллиардов долларов в 2019 году. В 2015 году этот показатель составлял 6,2%;

в размере 40 миллиардов долларов в 2019 году. В 2015 году этот показатель составлял 6,2%; в течение этого периода (с 2015 года по 2019 год) доля общего финансирования финтех-компаний, основанных только женщинами, выросла с 0,6% до 1,3%.

FinTech-стартапы, основанные женщинами, в среднем привлекали капитала на 50% меньше, чем компании, которые создали мужчины. В то же время, предприятия, в состав руководства которых входят и мужчины, и женщины получили лишь на 3% меньше финансирования, чем фирмы, возглавляемые только мужчинами.

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Как решить вопрос гендерного неравенства

В исследовании Deloitte говорится, что для решения проблемы трем заинтересованным сторонам экосистемы FinTech – инвесторам, учредителям и финансовым институтам – надо объединить свои усилия и взять на себя обязательства измениться.

Им придется сотрудничать, чтобы обеспечить равный доступ ко всем формам капитала: человеческому, финансовому и социальному,

– говорится в отчете Deloitte.