Сумарний статок 50 найбагатших сімей США за останні роки зріс майже на третину і перевищив 1,2 трильйона доларів. Зокрема, найуспішнішим кланом вважається сімейство ритейл-гіганта Уолтон.

Цікаво, що ще у 2015 році їх капітал складав 916 мільярдів, повідомляє Forbes.

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Найбагатші сім’ї США

Перше місце в рейтингу зберегла родина Уолтонів – спадкоємці найбільшого ритейлера Walmart. Їхні сумарні статки оцінили в 247 мільярдів доларів. Уолтони володіють приблизно половиною акцій компанії, які щороку приносять сім'ї понад 700 мільйонів.



СІм'я Уолтон / Фото insider

Три члена сім'ї Уолтон – Еліс, Джим і Роб – наразі входять в першу двадцятку найбагатших бізнесменів світу.

На другому місці – сім'я Кох, вони володіють 100 мільярдами. Також їм належать 84% компанії Koch Industries (тож, виручка від бізнесу досягає 115 мільярдів).



Сім'я Кох / Фото cnwimg

Трійку замкнула сім'я Марс, яка володіє великим виробником продуктів харчування, в тому числі однойменних батончиків. Капітал Марсів оцінюють в 94 мільярди доларів.



Сім'я Марс / Фото insider

Серед інших відомих брендів, якими володіють найбагатші сім’ї США, – віскі Jack Daniel's (сім'я Браун), Campbell's Soup (сім'я Дорранс) і Gap (сім'я Фішер). Водночас Сім'ї Сімплі і Рейес – ключові постачальники McDonald's.

Додамо, що раніше Forbes підрахував, що за рік статки найбагатших людей світу зросли на 1,9 трильйона доларів всупереч пандемії. Більше за інших в грошовому еквіваленті розбагатів Ілон Маск – його статки зросли на 110 мільярдів.