Суммарное состояние 50 самых богатых семей США за последние годы выросло почти на треть и превысило 1,2 триллиона долларов. В частности, самым успешным кланом считается семейство ритейл-гиганта Уолтон.

Интересно, что еще в 2015 году их капитал составлял 916 миллиардов, сообщает Forbes.

Читайте также Куда инвестировать: рейтинг акций, которые могут принести больше прибыли в 2021 году

Самые богатые семьи США

Первое место в рейтинге сохранила семья Уолтонов – наследники самого ритейлера Walmart. Их суммарное состояние оценили в 247 миллиардов долларов. Уолтон владеют примерно половиной акций компании, которые ежегодно приносят семьи более 700 миллионов.



Семья Уолтон / Фото insider

Три члена семьи Уолтон – Элис, Джим и Роб – пока входят в первую двадцатку самых богатых бизнесменов мира.

На втором месте – семья Кох, они обладают 100 миллиардами. Также им принадлежат 84% компании Koch Industries (поэтому, выручка от бизнеса достигает 115 миллиардов).



Семья Кох / Фото cnwimg

Тройку замкнула семья Марс, которая обладает большим производителем продуктов питания, в том числе одноименных батончиков. Капитал Марсов оценивают в 94 миллиардов долларов.



Семья Марс / Фото insider

Среди других известных брендов, которыми обладают богатые семьи США, – виски Jack Daniel's (семья Браун), Campbell's Soup (семья Дорранс) и Gap (семья Фишер). В то же время Семьи Симпли и Рейес - ключевые поставщики McDonald's.

Добавим, что ранее Forbes подсчитал, что за год состояние богатейших людей мира выросли на 1,9 триллиона долларов вопреки пандемии. Больше других в денежном эквиваленте разбогател Маск – его состояние выросло на 110 миллиардов..