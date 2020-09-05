Американський фінтех-стартап Jiko, що пропонує додаток, на якому всі депозити клієнтів можна перетворити на казначейські векселі (облігації), отримав всі дозволи регуляторів на купівлю банку.

Jiko, яку очолює колишній трейдер однієї з найбільших банківських установ Goldman Sachs Стефан Лінтер, придбала банк Mid-Central National Bank у Міннесоті, повідомляє Finextra. Компанія реалізувала угоду після того, як отримала дозвіл від Управління фінансового контролю і Федерального резервного банку Сан-Франциско.

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Що пропонує Jiko

Отримавши ліцензію банку, Jiko планує вийти із бета-версії й запустити повноцінний додаток, у якому можна буде ще швидше перетворювати депозити в казначейські векселя.

Коли клієнт здійснюватиме платіж чи зніматиме гроші в банкоматі, використовуючи власну картку Jiko, еквівалентна суму в казначейських векселях продається для задоволення запиту особи.

Останні три роки фінтех-стартап витратив на розробку базової інфраструктури своєї програми. Платформа Jiko поєднує змогу здійснювати платіжні операції в режимі реального часу та торговельні можливості з використанням казначейських облігацій. Це означає, що грошове вкладення може бути представлене як ліквідна альтернатива готівці, яку можна витратити.

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Переваги платіжного рішення Jiko

Клієнти мають змогу утримувати дохідність казначейських цінних паперів. За словами Стефана Лінтера, минулого року дохідність рахунку Jiko становила 3,3% річних.

Ставлення людей до грошей повинно бути поліпшеним. Одна із головних цілей Jiko – надати людям того, на що вони справді заслуговують: більш органічний, прямий і простий сервіс, без посередників і непотрібних суперечок,

– наголосив Лінтер, голова Jiko.