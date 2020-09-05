Нестандартная сделка на рынке США: финтех-стартап Jiko купил банк
Американский финтех-стартап Jiko, что предлагает приложение, на котором все депозиты клиентов превращаются в казначейские векселя (облигации), получил все разрешения регуляторов на покупку банка.
Jiko, который возглавляет бывший трейдер одного из крупнейших банковских учреждений Goldman Sachs Стефан Линтер, приобрел банк Mid-Central National Bank в Миннесоте, сообщает Finextra. Компания реализовала соглашение после того, как получила разрешение от Управления финансового контроля и Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Что предлагает Jiko
Получив лицензию банка, Jiko планирует выйти из бета-версии и запустить полноценное приложение, в котором можно будет еще быстрее превращать депозиты в казначейские векселя.
Последние три года финтех-стартап потратил на разработку базовой инфраструктуры своей программы. Платформа Jiko сочетает возможность осуществлять платежные операции в режиме реального времени и торговые возможности с использованием казначейских облигаций. Это означает, что денежное вложение может быть представлено как ликвидная альтернатива наличным деньгам, которую можно потратить.
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Преимущества платежного решения Jiko
Клиенты могут содержать доходность казначейских ценных бумаг. По словам Стефана Линтера, в прошлом году доходность счета Jiko составила 3,3% годовых.
Отношение людей к деньгам должно быть улучшенным. Одна из главных целей Jiko - предоставить людям то, чего они действительно заслуживают: более органичный, прямой и простой сервис, без посредников и ненужных споров,
– подчеркнул Линтер, председатель Jiko.
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