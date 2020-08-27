Як українці оцінюють своє фінансове становище: нове дослідження Держстату
Стало відомо, що думають українці про власний рівень доходів. Зокрема, 65,3% населення України, а це майже дві третини, вважають себе бідними.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у своєму дослідженні "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів", пише Мінфін.
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Про що свідчать результати дослідження Держстату
Згідно з даними відомства, представниками середнього класу в Україні вважають себе лише 1,1% опитаних. Ще третина респондентів (33,6%) не зараховують себе до бідних, але і не до представників середнього класу.
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Що відомо про рівень доходів українців у 2019 році
- Упродовж минулого року 49,3% опитаних українців не відкладали заощаджень, але називали свої доходи достатніми.
- 36,7% респондентів повідомили, що змушені були відмовляти собі в деяких речах за винятком харчування.
- Тільки 11,2% учасників опитування назвали свої доходи, отримані минулого року, достатніми. При цьому вони не відкладали заощадження.
- 2,8% взагалі відмовляли собі у всьому, навіть у достатньому харчуванні.
- Кількість домогосподарств, чий рівень доходів у 2019 році не дозволяв забезпечити їм достатнє харчування, становила 419,3 тисячі.