Стало відомо, що думають українці про власний рівень доходів. Зокрема, 65,3% населення України, а це майже дві третини, вважають себе бідними.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у своєму дослідженні "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів", пише Мінфін.

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Про що свідчать результати дослідження Держстату

Згідно з даними відомства, представниками середнього класу в Україні вважають себе лише 1,1% опитаних. Ще третина респондентів (33,6%) не зараховують себе до бідних, але і не до представників середнього класу.

Водночас, ніхто з-поміж опитаних українців не називає себе багатим.

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Що відомо про рівень доходів українців у 2019 році