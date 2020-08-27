Как украинцы оценивают свое финансовое положение: новое исследование Госстата
Стало известно, что думают украинцы о собственном уровне доходов. В частности, 65,3% населения Украины, а это почти две трети жителей страны, считают себя бедными.
Такие данные обнародовала Государственная служба статистики в своем исследовании "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов", пишет Минфин.
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О чем свидетельствуют результаты исследования Госстата
Согласно данным ведомства, представителями среднего класса считают себя лишь 1,1% опрошенных. Еще треть респондентов (33,6%) не причисляют себя к бедным, но и не к представителям среднего класса.
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Что известно об уровне доходов украинцев в 2019 году
- В течение прошлого года 49,3% опрошенных жителей Украины не откладывали сбережений, но называли свои доходы достаточными.
- 36,7% респондентов сообщили, что вынуждены были отказывать себе в некоторых вещах за исключением питания.
- Только 11,2% участников опроса назвали свои доходы, полученные в прошлом году, достаточными. При этом они не откладывали сбережения.
- 2,8% вообще отказывали себе во всем, даже в достаточном питании.
- Количество домохозяйств, чей уровень доходов в 2019 году не позволял обеспечить им достаточное питание, составила 419,3 тысячи.