Стало известно, что думают украинцы о собственном уровне доходов. В частности, 65,3% населения Украины, а это почти две трети жителей страны, считают себя бедными.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики в своем исследовании "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов", пишет Минфин.

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О чем свидетельствуют результаты исследования Госстата

Согласно данным ведомства, представителями среднего класса считают себя лишь 1,1% опрошенных. Еще треть респондентов (33,6%) не причисляют себя к бедным, но и не к представителям среднего класса.

В то же время, никто среди опрошенных украинцев не называет себя богатым.

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Что известно об уровне доходов украинцев в 2019 году