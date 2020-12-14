Фармгігант AstraZeneca купує американського виробника ліків від рідкісних захворювань: деталі
Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила про найбільшу угоду з моменту свого заснування, а саме про купівлю американського фармпідприємства Alexion Pharmaceuticals. Сума угоди становить 39 мільярдів доларів.
На тлі цієї новини акції AstraZeneca різко подешевшали, повідомляє РБК.
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Яка динаміка ціни акцій AstraZeneca
У понеділок, 14 грудня, максимальне падіння вартості цінних паперів компанії становило 9,2% – на Лондонській фондовій біржі ціна акцій досягла найнижчого значення за останні вісім місяців – 74,1 фунти стерлінгів. Востаннє акції AstraZeneca торгувалися на такому рівні ще у квітні 2020 року.
Упродовж дня ціна активів фармпідприємства скоригувалася до 76,67 фунти стерлінгів. Однак така вартість на 5,18% менша, ніж ціна на момент закриття торгів у п'ятницю.
Натомість акції Alexion Pharmaceuticals на фондовій біржі NASDAQ на премаркеті зросли на 33%. У понеділок, 14 грудня, їхня ціна досягла річного максимуму – 162 долара.
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Деталі угоди AstraZeneca і Alexion
За інформацією The Wall Street Journal, купівля Alexion дасть змогу AstraZeneca розширити портфоліо, яка нині зосереджено на розробленні ліків від раку. Тобто фармацевтична компанія зможе розвиватися у сфері виготовлення ліків від рідкісних захворювань, що, своєю чергою, допоможе їй збільшити власні доходи та потік капіталу в найближчі роки. Основна частка продажів Alexion розміром у 6 мільярдів доларів поступає від препарату Soliris, який допомагає під час рідкісних захворювань крові.
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