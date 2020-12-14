Фармгигант AstraZeneca покупает американского производителя лекарств от редких болезней
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о крупнейшей сделке с момента своего основания, а именно о покупке американского фармпредприятия Alexion Pharmaceuticals. Сумма сделки составляет 39 миллиардов долларов.
На фоне этой новости акции AstraZeneca резко подешевели, сообщает РБК.
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Какая динамика цены акций AstraZeneca
В понедельник, 14 декабря, максимальное падение стоимости ценных бумаг компании составило 9,2% – на Лондонской фондовой бирже цена акций достигла самого низкого значения за последние восемь месяцев – 74,1 фунта стерлингов. Последний раз акции AstraZeneca торговались на таком уровне еще в апреле 2020 года.
В течение дня цена активов фармпредприятия скорректировалась к 76,67 фунта стерлингов. Однако такая стоимость на 5,18% меньше, чем цена на момент закрытия торгов в пятницу.
Зато акции Alexion Pharmaceuticals на фондовой бирже NASDAQ на премаркете выросли на 33%. В понедельник, 14 декабря, их цена достигла годового максимума – 162 доллара.
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Детали соглашения AstraZeneca и Alexion
По информации The Wall Street Journal, покупка Alexion позволит AstraZeneca расширить портфолио, которое сейчас сосредоточено на разработке лекарств от рака. То есть фармацевтическая компания сможет развиваться в сфере лекарств от редких заболеваний, что, в свою очередь, поможет ей увеличить собственные доходы и поток капитала в ближайшие годы. Основная доля продаж Alexion в размере 6 миллиардов долларов поступает от препарата Soliris, который помогает при редких заболеваний крови.
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