Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после их размещения выросли на 142,6%. Даже несмотря на пандемию, капитализация компании (общая стоимость акций) превышает 100 миллиардов долларов.

Так, цена за акцию стала около 165 долларов при начальной цене размещения в 68 долларов. В то же время капитализация компании превышает 109 миллиардов долларов (для сравнения, капитализация Booking составляет 8 миллиардов), сообщает Bloomberg.

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Компания разместила свои акции в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлек около 3,4 миллиарда долларов без учета покупки дополнительных акций. Сейчас оценка компании после листинга составила 47 миллиардов долларов.

Акции компании будут торговаться под тикером ABNB. Организаторами IPO Airbnb выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup и другие банки. В течение 30 дней они смогут купить дополнительные 5 миллионов акций со скидкой от цены IPO.

Однако, по мнению аналитиков, в ближайшее время интерес вокруг Airbnb уменьшится, поэтому стоимость акций компаний тоже пойдет вниз.

Что такое Airbnb? Это огромный сервис для аренды жилья. На сайте собрано около 7,7 миллиона предложений, около 5,6 из них – активные. Можно арендовать как комнату в квартире, так и целый остров. Подобного опыта не предоставляет ни одна другая компания.

Отметим, что сервис Airbnb планировал выйти на биржу еще в марте, но планам помешала эпидемия. Ведь через Коронавирусная ограничения компания, которая обслуживает туристический бизнес, понесла серьезные убытки. Airbnb также пришлось сократить четверть штата.

Кроме того, за девять месяцев 2020 компания потеряла 697 миллионов долларов, а это больше, чем за весь прошлый год.