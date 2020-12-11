Акції сервісу оренди житла Airbnb в перший день після їх розміщення зросли на 142,6%. Навіть попри пандемію, капіталізація компанії (загальна вартість акцій) перевищує 100 мільярдів доларів.

Так, ціна за акцію стала близько 165 доларів при початковій ціні розміщення в 68 доларів. Водночас капіталізація компанії перевищує 109 мільярдів доларів (для порівняння, капіталізація Booking становить 85 мільярдів), повідомляє Bloomberg.

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Компанія розмістила свої акції в середу, 9 грудня. В ході лістингу Airbnb залучив близько 3,4 мільярда доларів без урахування покупки додаткових акцій. Зараз оцінка компанії після лістингу склала 47 мільярдів доларів.

Акції компанії будуть торгуватися під тікером ABNB. Організаторами IPO Airbnb виступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup і інші банки. Протягом 30 днів вони зможуть купити додаткові 5 мільйонів акцій зі знижкою від ціни IPO.

Проте, на думку аналітиків, найближчим часом інтерес навколо Airbnb зменшиться, тож вартість акцій компаній теж піде вниз.

Що таке Airbnb? Це величезний сервіс для оренди житла. На сайті зібрано близько 7,4 мільйонів пропозицій, близько 5,6 з них – активні. Можна орендувати як кімнату в квартирі, так і цілий острів. Подібного досвіду не надає жодна інша компанія.



Зазначимо, що сервіс Airbnb планував вийти на біржу ще в березні, але планам завадила пандемія. Адже через коронавірусні обмеження компанія, яка обслуговує туристичний бізнес, зазнала серйозних збитків. Airbnb також довелося скоротити чверть штату.

Окрім того, за дев'ять місяців 2020 року компанія втратила 697 мільйонів доларів, а це більше, ніж за весь минулий рік.