Очікується, що у п'ятницю, 2 жовтня 2020 року, американський фондовий ринок різко впаде після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що він і його дружина, Меланія Трамп, захворіли на коронавірус.

За даними BBC, усі три основні індекси Америки – Доу-Джонса, S&P 500 і Nasdaq – знизяться, як мінімум, на 1,5% кожен на момент відкриття торгів у п'ятницю, 2 жовтня.

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У Трампа і і його дружини виявили COVID-19: що відомо

Президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що він разом зі своєю дружиною заразилися коронавірусом. Це сталося в останні тижні перед президентськими виборами.

Сьогодні ввечері FLOTUS (First Lady of the US – перша леді США) і я отримали позитивні результати на COVID-19. Ми негайно відправляємося на карантин і починаємо процес відновлення. Ми пройдемо через це разом,

– написав Трамп у Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

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Що чекає ринок акцій

Цікаво, що перед тим, як Трамп дізнався про те, що захворів на коронавірус, він заявляв, що кінець пандемії "близький".

Як очікують на ринку, індекс Nasdaq, у якому зосереджено акції технологічних компаній, впаде на 2%, а індекс широкого ринку S&P 500 – на 1,7%.

Зараз найбільш вдалий час перед виборами в США. Відсутність президента в цей період може спричинити ще більші складнощі напередодні виборів,

– зазначив старший ринковий стратег IG Group.

Як відомо, Дональд Трамп і його суперник – представник Демократичної партії Джо Байден – планують провести дебати ще двічі перед виборами, які пройдуть 3 листопада. На цьому тижні вони вперше зустрілися одне з одним в рамках перших дебатів.