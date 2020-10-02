Ожидается, что в пятницу, 2 октября 2020 года, американский фондовый рынок резко упадет после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его жена, Мелания Трамп, заболели на коронавирус.

По данным BBC, все три основные индексы Америки – Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq – снизятся как минимум на 1,5% каждый на момент открытия торгов в пятницу, 2 октября.

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У Трампа и и его жены обнаружили COVID-19: что известно

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что он вместе со своей женой заразились коронавирусом. Это присходит в последние недели перед президентскими выборами.

Сегодня вечером FLOTUS (First Lady of the US – первая леди США) и я получили положительные результаты на COVID-19. Мы немедленно отправляемся на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе,

– написал Трамп в Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

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Что ждет рынок акций

Интересно, что перед тем, как Трамп узнал о том, что заболел коронавирус, он заявлял, что конец пандемии "близок".

Как ожидают на рынке, индекс Nasdaq, в котором сосредоточено акции технологических компаний, упадет на 2%, а индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,7%.

Сейчас самое подходящее время перед выборами в США. Отсутствие президента в этот период может привести к еще большим сложностям накануне выборов,

– отметил старший рыночный стратег IG Group.

Как известно, Дональд Трамп и его соперник - представитель Демократической партии Джо Байден – планируют провести дебаты еще дважды перед выборами, которые пройдут 3 ноября. На этой неделе они впервые встретились друг с другом в рамках первых дебатов.