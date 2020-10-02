Дональд Трамп заболел на коронавирус: фондовый рынок США может обвалиться – что прогнозируют
Ожидается, что в пятницу, 2 октября 2020 года, американский фондовый рынок резко упадет после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его жена, Мелания Трамп, заболели на коронавирус.
По данным BBC, все три основные индексы Америки – Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq – снизятся как минимум на 1,5% каждый на момент открытия торгов в пятницу, 2 октября.
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У Трампа и и его жены обнаружили COVID-19: что известно
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что он вместе со своей женой заразились коронавирусом. Это присходит в последние недели перед президентскими выборами.
Сегодня вечером FLOTUS (First Lady of the US – первая леди США) и я получили положительные результаты на COVID-19. Мы немедленно отправляемся на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе,
– написал Трамп в Twitter.
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Что ждет рынок акций
Интересно, что перед тем, как Трамп узнал о том, что заболел коронавирус, он заявлял, что конец пандемии "близок".
Сейчас самое подходящее время перед выборами в США. Отсутствие президента в этот период может привести к еще большим сложностям накануне выборов,
– отметил старший рыночный стратег IG Group.
Как известно, Дональд Трамп и его соперник - представитель Демократической партии Джо Байден – планируют провести дебаты еще дважды перед выборами, которые пройдут 3 ноября. На этой неделе они впервые встретились друг с другом в рамках первых дебатов.