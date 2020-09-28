Два американских кандидата в президенты отличаются в своих взглядах на налоги, зеленую энергетику, отношениях с Китаем и тому подобное. Во что стоит инвестировать, если выиграет Джо Байден, читайте на Инвестиции 24.

Президентские выборы 3 ноября, где будут соревноваться действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, могут иметь существенные последствия для различных рынков, и инвесторы уже пытаются определить потенциальных победителей и побежденных, пишет Investing.com.

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Аналитики считают, что план Байдена по повышению корпоративных налогов может повлиять на доходы компаний. Но они ожидают, что он поддержит инфраструктурные проекты и возобновляемые источники энергии.

Тем временем второй срок Трампа может привести к большим сокращениям налогов и углубить дерегулирование, которое может принести пользу энергетическом и финансовом секторах, одновременно рискуя продолжать напряженность в отношениях с Китаем.

Куда стоит инвестировать

Альтернативная энергетика

При администрации Байдена в США могут больше развивать зеленую энергетику. Например, расширение налогового кредита будет способствовать удорожанию акций таких компаний как Sunnova Energy International, SunPower и Corp and Enphase Energy.

Электромобили

Акции Tesla продемонстрировали значительный рост во время президентства Трампа. Однако некоторые эксперты считают, что при президентстве Байдена в компании появится еще больше места для роста.

Байден предложил новые налоговые льготы, государственные закупки и другие мероприятия, в частности, в пользу электромобилей,

– отметил аналитик CFRA Гарет Нельсон.

Кроме автопроизводителей выгоду от этого могут получить Aptiv, BorgWarner и Visteon, пишет Нельсон.

Инфраструктура

Большой пакет расходов на инфраструктуру "может быть первым приоритетом для администрации Байдена", по словам Райана Детрика, главного рыночного стратега LPL Financial.

Это бы способствовало росту акций AECOM, Jacobs Engineering Group и MasTec.

Отношения с Китаем

Если Байден придет к власти, то отношения США с Китаем могут улучшиться, а это значит снятие тарифов, от чего выигрывают компании экспортеры и импортеры.

JP Morgan к таким отнес Procter & Gamble, Thermo Fisher и 3M.

Какие шансы у Байдена

Сейчас избирательную гонку возглавляет Джо Байден с 49,5% голосов. За действующего президента Дональда Трампа готовы отдать свои голоса 42,3% избирателей. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные 24 сентября, сообщает The Guardian.