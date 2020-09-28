Акции на Уолл-стрит закрылись с существенным повышением котировок во время еще одной нестабильной сессии торгов в пятницу, 25 сентября. Таким образом, эти активы компенсировали часть своих потерь в течение прошлой недели.

В частности, значительно выросли в цене акции технологических компаний, сообщает Investing.com.

Также интересно: Переломный момент на рынке: акции круизных компаний наконец-то дорожают – что это значит

Как изменились ключевые индексы США: последние данные

Промышленный индекс Доу-Джонса подскочил на 359 пунктов , или на 1,3%, закрыв сессию торгов на отметке в 27137 пунктов.

, или на 1,3%, закрыв сессию торгов на отметке в 27137 пунктов. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 вырос на 1,6% до 3298 пунктов.

до 3298 пунктов. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 2,2% до 10913 пунктов.

️BREAKING:



*STOCKS ON WALL STREET END HIGHER AS TECH SHARES RALLY, BUT DOW, S&P 500 SUFFER WEEKLY LOSSES



DOW ENDS ️359 POINTS, OR 1.34%

S&P 500 ENDS ️1.65%

NASDAQ ENDS ️2.26%

RUSSELL 2000 ENDS ️1.04%

VIX ENDS7.82%https://t.co/ssmRfK1mXF$DIA $SPY $QQQ $VIX pic.twitter.com/qAQqXLtHjc — Investing.com (@Investingcom) September 25, 2020

Несмотря на ралли на фондовом рынке в пятницу, индекс Доу-Джонса и S&P 500 отметились снижением в течение четвертой недели подряд. Это стало их самым продолжительным падением с августа 2019 года.

В течение прошлой недели индекс Доу-Джонса упал на 1,8%, а S&P 500 – на 0,6%.

Между тем Nasdaq Composite продемонстрировал свой первый за последние четыре недели рост, поднявшись на 1,1%.

️WALL STREET WEEKLY ROUNDUP:



*THE DOW FELL -1.8%, ITS FOURTH STRAIGHT WEEKLY LOSS



*THE S&P 500 FELL -0.6%, ITS FOURTH WEEKLY LOSS IN A ROW



*THE NASDAQ ROSE +1.1%, ITS FIRST WEEKLY GAIN IN A MONTHhttps://t.co/e54yvQWpz4$DIA$SPY $QQQ pic.twitter.com/BaGxjiFLSP — Investing.com (@Investingcom) September 26, 2020

Новости рынка Азии: Гособлигации Китая станут более доступными для иностранных инвесторов: что известно

Как дебаты Трампа с Байденом могут повлиять на фондовый рынок

В это воскресенье рынок акций может столкнуться со значительной волатильностью. Ведь в это время президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден встретятся в рамках своих первых дебатов.

Дебаты будут проводиться три раза перед выборами 3 ноября. Первые состоятся уже во вторник, 29 сентября, в Кливленде (штат Огайо, США).

Неопределенность, связанная с выборами, учитывая возможность задержки объявления победителя, оказывала давление на настроения участников американского фондового рынка в течение последних нескольких недель. В результате индекс S&P 500 упал на 10%.