Дебаты Трампа с Байденом – новый вызов для фондового рынка: что будет с акциями
Акции на Уолл-стрит закрылись с существенным повышением котировок во время еще одной нестабильной сессии торгов в пятницу, 25 сентября. Таким образом, эти активы компенсировали часть своих потерь в течение прошлой недели.
В частности, значительно выросли в цене акции технологических компаний, сообщает Investing.com.
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Как изменились ключевые индексы США: последние данные
- Промышленный индекс Доу-Джонса подскочил на 359 пунктов, или на 1,3%, закрыв сессию торгов на отметке в 27137 пунктов.
- Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 вырос на 1,6% до 3298 пунктов.
- Индекс Nasdaq Composite увеличился на 2,2% до 10913 пунктов.
Несмотря на ралли на фондовом рынке в пятницу, индекс Доу-Джонса и S&P 500 отметились снижением в течение четвертой недели подряд. Это стало их самым продолжительным падением с августа 2019 года.
Между тем Nasdaq Composite продемонстрировал свой первый за последние четыре недели рост, поднявшись на 1,1%.
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Как дебаты Трампа с Байденом могут повлиять на фондовый рынок
В это воскресенье рынок акций может столкнуться со значительной волатильностью. Ведь в это время президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден встретятся в рамках своих первых дебатов.
Неопределенность, связанная с выборами, учитывая возможность задержки объявления победителя, оказывала давление на настроения участников американского фондового рынка в течение последних нескольких недель. В результате индекс S&P 500 упал на 10%.