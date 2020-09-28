Акції на Уолл-стріт закрилися з суттєвим підвищенням котирувань під час ще однієї нестабільної сесії торгів у п’ятницю, 25 вересня. Таким чином, ці активи компенсували частину свої втрат упродовж минулого тижня.

Зокрема, значно зросли в ціні акції технологічних компаній, повідомляє Investing.com.

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Як змінилися ключові індекси США: останні дані

Промисловий індекс Доу-Джонса підскочив на 359 пунктів , або на 1,3%, закривши сесію торгів на позначці у 27 137 пунктів.

, або на 1,3%, закривши сесію торгів на позначці у 27 137 пунктів. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 виріс на 1,6% до 3298 пунктів.

до 3298 пунктів. Індекс Nasdaq Composite збільшився на 2,2% до 10913 пунктів.

️BREAKING:



*STOCKS ON WALL STREET END HIGHER AS TECH SHARES RALLY, BUT DOW, S&P 500 SUFFER WEEKLY LOSSES



DOW ENDS ️359 POINTS, OR 1.34%

S&P 500 ENDS ️1.65%

NASDAQ ENDS ️2.26%

RUSSELL 2000 ENDS ️1.04%

VIX ENDS7.82%https://t.co/ssmRfK1mXF$DIA $SPY $QQQ $VIX pic.twitter.com/qAQqXLtHjc — Investing.com (@Investingcom) September 25, 2020

Попри ралі на фондовому ринку у п’ятницю, індекс Доу-Джонса та S&P 500 відзначилися зниженням упродовж четвертого тижня поспіль. Це стало їхнім найтривалішим падінням із серпня 2019 року.

Упродовж минулого тижня індекс Доу-Джонса впав на 1,8%, а S&P 500 – на 0,6%.

Тим часом Nasdaq Composite продемонстрував свій перший за останні чотири тижні ріст, піднявшись на 1,1%.

️WALL STREET WEEKLY ROUNDUP:



*THE DOW FELL -1.8%, ITS FOURTH STRAIGHT WEEKLY LOSS



*THE S&P 500 FELL -0.6%, ITS FOURTH WEEKLY LOSS IN A ROW



*THE NASDAQ ROSE +1.1%, ITS FIRST WEEKLY GAIN IN A MONTHhttps://t.co/e54yvQWpz4$DIA$SPY $QQQ pic.twitter.com/BaGxjiFLSP — Investing.com (@Investingcom) September 26, 2020

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Як дебати Трампа з Байденом можуть вплинути на акції

Цієї неділі ринок акцій може зіткнутися зі значною волатильністю. Адже в цей час президент США Дональд Трамп і кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден зустрінуться в рамках своїх перших дебатів.

Дебати проводимуться тричі перед виборами 3 листопада. Перші відбудуться вже у вівторок, 29 вересня, у Клівленді (штат Огайо, США).

Невизначеність, пов’язана з виборами, враховуючи можливість затримки оголошення переможця, чинила тиск на настрої учасників американського фондового ринку впродовж останніх кількох тижнів. У результаті індекс S&P 500 впав на 10%.