Дебати Трампа з Байденом – новий виклик для фондового ринку: що буде з акціями
Акції на Уолл-стріт закрилися з суттєвим підвищенням котирувань під час ще однієї нестабільної сесії торгів у п’ятницю, 25 вересня. Таким чином, ці активи компенсували частину свої втрат упродовж минулого тижня.
Зокрема, значно зросли в ціні акції технологічних компаній, повідомляє Investing.com.
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Як змінилися ключові індекси США: останні дані
- Промисловий індекс Доу-Джонса підскочив на 359 пунктів, або на 1,3%, закривши сесію торгів на позначці у 27 137 пунктів.
- Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 виріс на 1,6% до 3298 пунктів.
- Індекс Nasdaq Composite збільшився на 2,2% до 10913 пунктів.
Попри ралі на фондовому ринку у п’ятницю, індекс Доу-Джонса та S&P 500 відзначилися зниженням упродовж четвертого тижня поспіль. Це стало їхнім найтривалішим падінням із серпня 2019 року.
Тим часом Nasdaq Composite продемонстрував свій перший за останні чотири тижні ріст, піднявшись на 1,1%.
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Як дебати Трампа з Байденом можуть вплинути на акції
Цієї неділі ринок акцій може зіткнутися зі значною волатильністю. Адже в цей час президент США Дональд Трамп і кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден зустрінуться в рамках своїх перших дебатів.
Невизначеність, пов’язана з виборами, враховуючи можливість затримки оголошення переможця, чинила тиск на настрої учасників американського фондового ринку впродовж останніх кількох тижнів. У результаті індекс S&P 500 впав на 10%.