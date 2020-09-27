Великий провайдер індексів FTSE Russell заявив, що з жовтня 2021 року додасть китайські державні облігації до свого переліку світових держоблігацій. Це спричинить приплив коштів на мільярди доларів з боку іноземних інвесторів.

Таким чином, Китаю уже втретє ввійде до основного глобального індексу облігацій, пише CNBC. Це відбувається в момент, коли інвестори намагаються збільшити власні доходи в умовах надто низьких процентних ставок.

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Великий капітал для Китаю

Згідно з оцінками кількох інвесторів, після того, як держоблігації Китаю з’являться в індексі FTSE Russell, Китай отримає близько 100 мільярдів доларів.

Я вважаю, що це ще одна віха в інтернаціоналізації Китаю на його внутрішньому фінансовому ринку,

– стверджує Бен Пауелл, головний інвестиційний стратег Азійсько-Тихоокеанського регіону у BlackRock Investment Institute.

Експерт також зазначив, що 10-річні державні облігації Китаю приносять дохідність у 3%, що є "дуже високим показником у глобальному контексті".

Збільшення обсягу іноземних інвестицій

Ринок облігацій Китаю, загальна сума якого коливається в межах 16 трильйонів доларів, є другим за величиною у світі. Однак кількість міжнародних інвесторів у цьому регіоні не є достатньою.

Пен Гонгшенг, заступник голови Народного банку Китаю і директор Державного валютного управління заявив, що на кінець серпня іноземні інвестори володіли китайськими держоблігаціями на 2,8 трильйона юанів (410,69 мільярда доларів).

Влада Китаю значно поліпшила інфраструктуру ринку цінних паперів з фіксованою дохідністю, щоб надати ще більше можливостей міжнародним інвесторам,

– наголосили представники FTSE Russell.

З-поміж таких поліпшених факторів є:

підвищення ліквідності на ринку облігацій;

можливість додаткового вибору контрагентів під час торгівлі іноземною валютою;

поліпшення процесів розрахунків після торгівлі.

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Приєднання китайських держоблігацій до FTSE Russell дасть змогу залучити ще більше грошей від іноземних інвесторів. Це, своєю чергою, вплине на ріст курсу юаня, переконані у гонконгській компанії CSOP Asset Management.

Експерти підприємства зазначили, що китайський юань стане четвертою за величиною валютою в індексі після долара США, євро і японської єни.

Держоблігації Китаю в міжнародних індексах